«Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала

Филиал «Ростелекома» на Урале запустил систему для упрощения работы с клиентами корпоративного и государственного сегментов. Благодаря новому CRM-решению выросло число подключенных услуг без участия оператора. В сегменте интернет-сервисов – на 37%, видеонаблюдения – на 23%.

С помощью системы упразднен ручной перенос заявок, а также оптимизирован процесс продажи: количество шагов в процессе уменьшено с 12 до 7. За счет автоматизации разработки, экономия на запуске новых функций составила порядка 20%. Компания ускорила разработку, сократила затраты на подготовку и развертывание продуктовых запусков в том числе благодаря DevOps-инструментам.

Уральский филиал «Ростелекома» работает в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

К системе CRM подключены семь регионов Уральского филиала, клиентские данные загружены и синхронизированы с биллинговой системой, разработана отчетность, автоматизирован процесс подключения услуг клиентам. К CRM подключены более 500 менеджеров по продажам во всех регионах Уральского филиала.

Ранее вся работа с клиентами корпоративного сегмента в компании строилась разрозненно по разным регионам. Специалистам компании приходилось работать во множестве систем, без унифицированного поиска клиентов, без единой клиентской базы, с нестыковками данных в различных хранилищах.

Для создания CRM B2B специалисты «РТК ИТ» использовали продукт собственной разработки с применением компонентов открытого программного обеспечения Apache Camel, Activiti. В основу решения была положена идея максимально плотной интеграции CRM с системами, обеспечивающими автоматическое подключение абонентов.

В результате проекта за короткий срок была создана и запущена система для поддержания полного цикла работы всего фронт-офиса Уральского филиала по работе с корпоративными клиентами. Автоматизированы: процесс продаж услуг связи c возможностью проверки технической возможности подключения услуг, работа с адресной базой, а также проверка благонадежности клиентов. Поддерживается полный цикл продаж: от момента начала работы с клиентом, создания и заключения сделки с автоматической проверкой технической возможности, бронирования ресурсов, конфигурирования продуктового предложения, автоматического формирования коммерческого предложения и до заключения договора и передачи на подключение к сети и платформам.

«Проект развивается успешно благодаря высокой экспертизе команды в сфере разработки в телекоммуникационной области. Длительная совместная работа с заказчиком, грамотный подход к декомпозиции и архитектуре решения, использование современных технологических стеков, применение современных Agile и DevOps-практик позволило увеличить производительность команды разработки. Вовлеченность бизнеса в проект, совместная работа над качеством продукта, активное привлечение UI/UX-дизайнеров сделало систему более понятной, приятной и полезной пользователям, что облегчило ее внедрение, – отмечает Максим Пырьев, руководитель направления группы по продуктам и пресейлу МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком». – Ключевые выгоды, которые получает бизнес от применения практик и инструментов DevOps: более частые и менее трудозатратные релизы, ускорение получения обратной связи по доработкам, больше времени на более глубокую проработку задач. В планах – сокращение времени ручного тестирования обновлений, что сэкономит сотни часов работы тестировщиков в месяц. Функционал выводится быстрее, затраты на этот процесс снижаются».