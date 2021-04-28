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Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела ежегодный аудит DataSpace на соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1. Дата-центр DataSpace в седьмой раз успешно прошел ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1, подтвердив требуемый стандартом уровень безопасности размещения платежных систем.

DataSpace является ведущим оператором коммерческих ЦОД в России, обеспечивающим гарантированный уровень услуг и высочайший уровень надежности и безопасности для развертывания критически важной IT-инфраструктуры российских и международных компаний. DataSpace в своей деятельности руководствуется ведущими международными стандартами, в том числе при выборе партнеров и консалтинговых компаний.

Успешный многолетний опыт консультирования и сертификации на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS явился основным критерием выбора АО «Диалогнаука» для проведения аудита. В результате проведенного аудита Dataspace подтвердил наличие всех необходимых мер, средств и процессов, отвечающих должным образом требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1.

Александр Крупчик, директор по развитию бизнеса и руководитель направления PCI DSS АО «Диалогнаука», отметил: «DataSpace успешно проходит аудит уже в седьмой раз, и на протяжении этого времени мы видим улучшения и актуализацию процедур с учетом изменяющейся обстановки, в том числе с учетом необходимости перехода на дистанционный режим работы, которая возникла в 2020 году. Проверка соответствия международным требованиям стандарта PCI DSS показала, что DataSpace полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем, и, соответственно, был вручен сертификат соответствия PCI DSS 3.2.1. Благодарим DataSpace за выбор «ДиалогНауки» в качестве исполнителя проекта, надеемся продолжить взаимное сотрудничество в будущем».

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