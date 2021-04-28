Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit

Bellsoft объявила о выпуске нового продукта с открытым исходным кодом Liberica Native Image Kit (NIK). Это универсальный компилятор на основе GraalVM Community Edition для многоязычного программирования и мгновенного старта приложений. Он экономит оперативную память, предоставляет простой обмен данными и высокую скорость работы. Команды разработки получили экспериментальный инструмент для ускорения запуска ПО и микросервисов на базе Java, который максимизирует ценность ИТ для бизнеса, сокращая затраты. Благодаря первой в мире реализации нативного образа на легковесной ОС Alpine Linux с библиотекой musl новинка Bellsoft обеспечивает запуск приложений в 10 раз быстрее, чем с оптимизацией средствами виртуальной машины.

Новый продукт, выпущенный по заказу клиентов компании Bellsoft, станет полезным инструментом для разработчиков. Liberica NIK предоставляет все преимущества технологии native image и обеспечивает сокращение затрат при развертывании микросервисов и облачных решений, которые требуют почти мгновенного запуска и низкого потребления ресурсов. Пакет Liberica NIK включает Liberica VM, языковые плагины и инструмент для создания нативного образа на базе проекта GraalVM CE, контрибьютором которого является Bellsoft.

Компилятор Liberica NIK с поддержкой разных языков программирования предназначен для создания высокопроизводительных нативных дистрибутивов на основе приложений. Он обеспечивает бесшовную реализацию многоязычных проектов, например, микросервисов, позволяя Java-разработчикам использовать библиотеки и фреймворки, написанные на других языках, запускать их в одной программе и обмениваться данными без потери производительности. Как и базовый образ GraalVM Native Image, большинство сборок Liberica NIK поддерживают широкий спектр языков: Java, JavaScript, LLVM, Python, Ruby, R и Webassembly.

Благодаря совместимости с различными платформами и конфигурациями Linux, Windows и Mac OS новый продукт от Bellsoft оптимизирует потребление ресурсов и уменьшает размер приложения. Liberica NIK преобразует байт-код Java в платформозависимый двоичный код. В итоге разработчик получает предварительно (ahead-of-time, AOT) скомпилированный исполняемый файл, который запускается автономно и почти мгновенно. Сборка на легковесной ОС Alpine Linux, показала лучший результат при тестировании замеров памяти и скорости запуска конфигураций микросервисного приложения. Проект в нативном образе Liberica NIK на ОС Alpine Linux с библиотекой musl потреблял вдвое меньше памяти и запускался за 0,1 секунды, что более чем в 10 раз быстрее, чем при JVM-оптимизации.

Оптимальный размер файлов, минимальные требования к памяти и процессору, а также чрезвычайно быстрый старт делают нативные образы, созданные Liberica NIK, идеальными для контейнеризации. Так, дистрибутивы для сборки Docker-контейнеров на разных языках и компиляции исходных файлов GraalVM можно подготовить с Liberica NIK всего за пару кликов мышью.

Утилита Liberica NIK создана на базе Liberica JDK, прогрессивной среды исполнения Java, версии 11.0.10 и GraalVM CE 21.0. Она поддерживает широкий диапазон платформ: Linux x86_64 (glibc), Linux Alpine x86_64 (musl), Linux AArch64 (glibc), Linux Alpine AArch64 (musl), Mac OS, Windows x86_64. При использовании Liberica Native Image Kit в промышленных системах Bellsoft предоставляет техподдержку 24/7/365 на родном языке.

«Мы стремимся привносить в Java-платформу абсолютно инновационные идеи, отвечающие современным цифровым стратегиям. Сегодня бизнес ожидает постоянного ускорения: от работы ИТ до выпуска новых продуктов, привлечения потребителей и получения прибыли. Мы последовательно уменьшаем размер микроконтейнера Liberica JDK, что позволяет нашим заказчикам ускорить разработку на 25% и за считанные дни создавать новые сервисы, — отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. — С новым компилятором Liberica NIK пользователи Liberica JDK смогут быть еще эффективнее, а разработчики — создавать возможности, которых раньше не было. Мы приумножаем преимущества легковесной ОС Alpine Linux, которая благодаря небольшому размеру образа широко применяется в облачных развёртываниях, микросервисной архитектуре и контейнерных средах. Наш вклад в OpenJDK был отмечен экспертами и комьюнити избранием Bellsoft в исполнительный комитет JCP, высший совет по эволюции Java. Мы уверены, что наши прогрессивные продукты с поддержкой на родном языке помогут сократить ресурсы при разработке ПО до минимума и повысить ценность информационных технологий для наших клиентов».