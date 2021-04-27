Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» войдет в капитал рекламной платформы MediaSniper

Компания ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных» и один из лидеров российского рекламного рынка компания MediaSniper подписали соглашение о предварительных условиях сделки по покупке доли.

ПБД и MediaSniper будут совместно развивать продукты и услуги на рекламном рынке, которые позволят показывать конечным потребителям предложения, максимально соответствующие их интересам и желаниям. Клиентами ПБД и MediaSniper будут как рекламодатели из различных отраслей, так и рекламные агентства.

Недавно анонсированная стратегия компании ПБД предусматривает работу на нескольких крупных рынках, в том числе развитие продуктов на в сфере рекламы, как органически, так и через стратегические партнёрства с ключевыми игроками. Цель Платформы Больших Данных – стать одним из ведущих игроков на рынке интернет-рекламы в России.

ПБД после покупки доли в компании MediaSniper рассчитывает быстрее занять заметную долю на высоко конкурентном рынке интернет-рекламы, используя проверенные технологические решения MediaSniper и собственные алгоритмы обработки Big Data.

ПБД и MediaSniper планируют создавать совместные продукты и услуги на рынке интернет-рекламы за счет уникальных массивов Big Data и технологических решений ПБД на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Стороны рассчитывают, что синергия позволит ускорить вывод продуктов на рынок.

Глава совета директоров ПБД – заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик сказал: «Рынок интернет рекламы составил по итогам 2020 года более 250 млрд рублей. Это одно из перспективных направлений для применения алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения с точки зрения монетизации Big Data. При формировании стратегии ПБД мы тщательно исследовали потребности наших клиентов - рекламных агентств, рекламодателей и также конечного потребителя, на которого и нацелена реклама. Мы рассчитываем, что сделка с одним из ведущих игроков позволит создавать уникальные продукты в области Big Data, которые будут полезны и востребованы для наших клиентов».

Член совета директоров ПБД — вице-президент «Ростелекома» Александр Айвазов отметил: «Разрабатывая стратегию ПБД мы ориентировались как на уже состоявшиеся высокомаржинальные сегменты в области применения больших данных, так и на новые, может даже экспериментальные направления. Сделка с MediaSniper обеспечит рост в высокомаржинальных сегментах. Уже в 2021 году мы рассчитываем получить первые эффекты от данного партнёрства, ускорить вывод новых продуктов на рынке рекламы и в итоге занять значительную долю рынка».

Дмитрий Туркевич, основатель MediaSniper, сказал: «Мы очень рады этому партнёрству, использование уникальных данных для рекламного рынка позволит значительно повысить эффективность рекламных кампаний брендов, что доказано уже проведенными пилотными размещениями на основе данных ПБД. Развитые решения по сбору и обработке данных позволили нам оперативно провести интеграцию и начать использовать данные в рекламных кампаниях, особенно важно, что имеющиеся массивы данных позволяют совместно с ПБД реализовывать как широко охватные, так и самые узко направленные кампании и в branding, и в performance сегментах рынка».