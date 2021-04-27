SAP совершенствует решения по работе с персоналом для удобного возвращения сотрудников в офис

SAP анонсировала обновления, которые помогут сотрудникам безопасно вернуться в офис, оптимизируют кадровое планирование и поддержат связь между людьми, расширяя их возможности и повышая эффективность.

«Последние обновления SAP SuccessFactors меняют концепцию управления персоналом, центром всех процессов становится человек, — отметила Эми Вилсон (Amy Wilson), вице-президент SAP SuccessFactors. — В тот момент, когда руководители стали задумываться о будущем, которое ждет их сотрудников в офисе, HR получил уникальную возможность стать для компании ориентиром, помочь переосмыслить процессы и сделать их более понятными и четкими. Опираясь на индивидуальный опыт каждого члена команды, а также на данные, которые необходимы для разумного и быстрого планирования рабочей нагрузки, решения для работы с персоналом помогут повысить производительность и вовлеченность».

Обновления появятся в первой половине 2021 года, их ключевые преимущества.

Компании постепенно возвращают сотрудников в офисы, снова стали возможны командировки, поэтому остро встали вопросы безопасности. Для ее обеспечения необходимо оценить уровень вакцинирования в коллективе. С помощью специальной функции в SAP SuccessFactors Employee Central сотрудники могут добровольно делиться своим статусом вакцинации. На основе этих данных, общей информации о сотрудниках и организации в целом создается стратегия по возобновлению работы офиса компании, разрабатываются рекомендации по командировкам, а также выявляются сотрудники в группе риска, основываясь на их местоположении, возрасте, сфере деятельности и профессии. Кроме того, запущенное в прошлом году цифровое рабочее место SAP Work Zone for HR формирует для каждого список персонализированных рекомендаций, которые необходимо выполнить, чтобы вернуться в офис.

Для того, чтобы решения и прогнозы относительно графика, формата работы и рабочего места сотрудника были обоснованными, любой компании необходимо получать актуальную и достоверную информацию о каждом. Неоценимую помощь здесь может оказать SAP SuccessFactors Workforce Analytics, система становится источником данных внутри SAP Analytics Cloud и объединяет кадровые и корпоративные данные. Компании теперь могут получить доступ к набору агрегированных показателей для глубокого анализа и более точного планирования.

Кроме того, в аналитические отчеты добавлены данные и современные визуальные эффекты, основанные на информации из SAP SuccessFactors Learning, а именно прохождение всех образовательных программ и развитие навыков и компетенций. Также в отчетах теперь есть специальный шаблон для передачи сведений о сотрудниках, который недавно был введен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для публично торгующихся компаний.

Главное преимущество SAP SuccessFactors HXM в том, что решение позволяет значительно повысить эффективность процессов, сделать их максимально персонализированными и вовлекающими.

В модуле SAP SuccessFactors Employee Central Payroll был обновлен центр управления заработной платой. Это упростит создание и обслуживание процессов расчета заработной платы, оповещения и аналитику.

SAP SuccessFactors Performance & Goals теперь интегрируется с Microsoft Outlook, что дает возможность сотрудникам получать обратную связь непосредственно в процессе работы.

Решения по управлению опытом от SAP и Qualtrics продолжают интегрироваться в SAP SuccessFactors HXM Suite для сбора обратной связи в различных точках соприкосновения, помогая организациям понять и улучшить опыт сотрудников.