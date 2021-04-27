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Konica Minolta и ITS будут развивать контроль печати с помощью решений PaperCut

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве с компанией ITS (Info Technology Supply Ltd, Великобритания) — авторизованным центром программных решений для контроля печати документов PaperCut. В рамках партнёрства Konica Minolta сможет усилить портфолио своих продуктов и позволит заказчикам снизить затраты на печать.

Портфель продуктов Konica Minolta включает в себя широкий список решений для работы с печатью. Благодаря сотрудничеству с компанией ITS компания сможет предлагать клиентам дополнительные инструменты для управления печатными процессами и их оптимизации.

Решение PaperCut существует более 20 лет — и сегодня это один из трёх самых популярных продуктов на рынке по оценкам IDC. Оно обладает высокой мощностью, а его интерфейс интуитивно понятен не только администраторам, но и пользователям. PaperCut может взаимодействовать с оборудованием всех основных производителей и различными операционными системами — в том числе российскими версиями Linux. А совместимость с отечественной ОС Astra Linux подтверждают полученные сертификаты.

PaperCut одинаково полезен как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса. С ним компании могут ограничивать использование печатных устройств, организовывать безопасную печать по требованию и создавать удобные отчёты. Кроме того, PaperCut помогает следить за углеродными выбросами и оптимизировать расход ресурсов.

Компания ITS уже более 20 лет работает в сфере технологий печати. В 2009 году она стала первым авторизованным центром PaperCut в континентальной части Европы. Выступая в этой роли, компания оказывает пользователям PaperCut техническую поддержку и другие услуги. Сейчас это крупнейший европейский партнёр PaperCut, который способен выполнять даже самые строгие требования к печатным процессам.

«PaperCut идеально дополняет наше продуктовое портфолио и соответствует стратегии компании по увеличению своей доли на рынке решений для безопасной печати. В лице компании ITS мы видим надёжного партнёра — и совместными усилиями сможем удовлетворить потребности даже самых взыскательных заказчиков», — заявил Артём Даниелов, менеджер по продукции Konica Minolta Business Solutions Russia.

«PaperCut имеет широкие функциональные возможности и современное программное обеспечение, поддерживает множество платформ и постоянно развивается. Его преимущества уже оценили представители самых разных сфер бизнеса по всему миру. В России с PaperCut работает множество компаний, а благодаря нашему сотрудничеству с Konica Minolta количество его пользователей в стране сильно возрастёт», - отметил Алексей Колпаков, менеджер по работе с партнёрами компании ITS.

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