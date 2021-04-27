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«Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань»

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«Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Кубань» на оказание услуг по развитию автоматизированной системы учета транспорта электроэнергии на базе программного обеспечения «1С». В ходе проекта в текущей системе «1С: Энергетика» будут реализованы функции интеллектуального учета.

«Россети Кубань» обеспечивает электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея – это 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. В состав «Россети Кубань» входят 11 электросетевых филиалов, а общая протяженность линий электропередачи составляет более 92 км.

В 2020 г. компания начала реализацию проекта автоматизации учета электроэнергии, который проводится в рамках концепции ГК «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Первым этапом перехода к интеллектуальному учету энергоресурсов стала установка «умных» счетчиков. Они позволяют компании дистанционно управлять данными об электроэнергии: передавать текущие показания, подавать сигналы об аварии в сети или о несанкционированном вмешательстве. Уже к началу 2021 г. в зоне ответственности ПАО «Россети Кубань» было введено в эксплуатацию более 280 тыс. таких устройств.

Для более эффективного управления интеллектуальным учетом электроэнергии было решено модернизировать систему «1С: Энергетика». В ней компания исторически ведет учет сетевого оборудования и передачи электроэнергии, хранит всю нормативно-справочную информацию по абонентам, точкам учета и приборам, а также управляет взаиморасчетами за транзит и с энергосетевыми компаниями.

Открытый конкурс на развитие информационной системы выиграла группа компаний «Эдит про», специализирующаяся на внедрении и поддержке ERP-систем для предприятий энергетического комплекса на базе решений «1С». Компания с 2018 г. занимается сопровождением и модернизацией системы учета транспорта электроэнергии «Россети Кубань».

В рамках проекта ГК «Эдит про» наладит обмен данными между интеллектуальными счетчиками и системой учета транспорта электроэнергии на базе «1С», а также настроит интеграцию с сервисами взаимодействия с потребителями. Благодаря этому энергетическая компания сможет сделать процесс сбора показаний с приборов и формирования счетов более прозрачными, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также сократить коммерческие потери энергоресурсов.

«Установка интеллектуальных счетчиков электроэнергии – один из важнейших этапов перехода отечественных компаний на "умные" сети энергоснабжения или smart grid. В перспективе модернизация электросетевого комплекса позволит повысить надежность передачи электроэнергии, обеспечить ее качество, причем вне зависимости от источника, а также стабильность работы сети», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

Общее количество пользователей системы на сегодняшний день составляет более 500 человек.

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