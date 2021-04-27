«Аэродиск» импортозаместил свою почту с помощью российского решения CommuniGate Pro

Российский производитель систем хранения данных и виртуализации «Аэродиск» переходит на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного почтового решения в пользу полностью отечественной платформы CommuniGate Pro. Её разработчик, компания CommuniGate Systems, — ведущий игрок рынка технологий для коммуникаций.

Платформа унифицированных коммуникаций ComminiGate Pro объединяет весь набор услуг для связи. Она может быть установлена на любой современный сервер и поддерживает широкий ряд операционных систем, включая Linux. В «Аэродиске» CommuniGate Systems реализовала функции управления электронной почты и календарями, настроила мессенджинг и работу с файловыми папками. Инсталляция была выполнена за выходные и не остановила работу компании.

CommuniGate Systems предлагает продукт CommuniGate Pro в рамках архитектуры единого ядра, предоставляющего сразу все сервисы — в противовес стандартному подходу интеграции многих сервисов между собой. Это позволяет серьезно снизить операционные издержки, что подтверждают более 19 тысяч установок по всему миру для более чем 135 млн пользователей.

«Долгое время наша компания работала с почтовой программой крупной глобальной корпорации: мы планировали перейти на российский продукт, но на это постоянно не хватало сил и времени. Однако, когда почта зарубежного производителя “упала” в очередной раз из-за очередной внезапной уязвимости, терпение кончилось. В тот момент мы и решили наконец обратиться к российскому вендору: “Аэродиск” и сам разрабатывает отечественные технологии, и мы понимаем, насколько функциональными и надежными они стали сегодня, — отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании “Аэродиск”. — Наша команда остановила свой выбор на CommuniGate Systems как зрелом и сильном игроке рынка. Мы остались крайне довольны как сроками внедрения, так и качеством работы платформы».

«Наша компания активно поддерживает отечественных разработчиков, ведь все мы идем к одной цели — развитию локальных технологий. Команда CommuniGate Systems всегда готова прийти на помощь, когда решения западных коллег дают сбой: мы понимаем, насколько важно сохранять непрерывность работы и отказоустойчивость в сфере коммуникаций. С подобными ограничениями могут столкнуться любые организации — но их легко преодолеть с помощью российских решений», — комментирует Владимир Бургов, коммерческий директор CommuniGate Systems.