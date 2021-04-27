Спецпроекты

Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе Abbyy FineReader PDF для Windows. Теперь пользователи смогут быстро импортировать документы со смартфона и продолжать работу с ними на компьютере: распознавать, конвертировать, редактировать, подписывать электронной подписью, сравнивать версии и решать другие повседневные задачи.

Чтобы получить возможность обрабатывать документы в единой среде, пользователю Abbyy FineReader PDF 15 для Windows достаточно бесплатно скачать Abbyy FineReader PDF Mobile, настроить на смартфоне и ПК доступ к Google Drive или другому облачному хранилищу и выбрать папку, откуда будут экспортироваться файлы. После этого документы, оцифрованные в мобильном приложении, будут автоматически загружаться для дальнейшей работы в Abbyy FineReader PDF для Windows.

«По данным наших исследований, больше 80% людей используют смартфон как портативный сканер – сначала оцифруют договор, анкету или любой другой документ, а затем вносят исправления и комментарии уже на компьютере или ноутбуке, – комментирует Анна Кольцова, директор по маркетингу мобильных продуктов Abbyy. – Раньше для этого приходилось пересылать файлы через мессенджер или электронную почту, а теперь за счет связки двух продуктов Abbyy прилагать дополнительные усилия не нужно. Достаточно один раз настроить отправку файлов со смартфона в Abbyy FineReader PDF для Windows. Это быстро, удобно и бесплатно».

Пользователи платной версии программы Abbyy FineReader PDF получат бесплатный доступ к Abbyy FineReader PDF Mobile на один год с момента активации. Затем приложение можно будет приобрести по льготной цене. Пользователи, которые ранее приобрели Abbyy FineScanner, смогут бесплатно обновить приложение, а также протестировать все возможности программы Abbyy FineReader PDF. После этого купить полную версию программы можно будет со скидкой 10%. Чтобы получить доступ к возможностям интеграции между приложениями, Abbyy FineReader PDF 15 должен быть обновлен до последнего релиза. Более подробно об условиях использования приложения можно прочитать на официальной странице Abbyy FineReader PDF.

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