Замена кассового ПО в магазинах «Желен» и «Атлантида» повысила эффективность процессов всей компании

После тестирования альтернативных вариантов ИТ-специалисты торговой сети «Желен» и «Атлантида» выбрали кассовую систему Set Retail от CSI, показавшую среди преимуществ скорость, готовность к работе с любым видом налогообложения и формирование онлайн-отчетов о продажах.

Фирменные магазины торговой сети «Желен» и «Атлантида» реализуют мясные изделия и полуфабрикаты, рыбу и морепродукты. В магазинах — по 1 кассе, в сети 150 торговых точек в Орске, Оренбурге и области. В конце 2020 года кассиры заработали в новой системе. Она помогла ускорить обслуживание покупателей, а ИТ-специалисты ритейлера оптимизировали несколько внутренних учетных процессов и сократили издержки. В том числе 50% затрат на чековую ленту.

Предыдущее кассовое решение требовало длительного обучения кассиров, а глубокие доработки, необходимые ритейлеру для перехода на новую систему налогообложения с 2021 года, были платными.

Пилотный проект завершили за 2 месяца, тираж на все магазины ИТ-специалисты сети провели самостоятельно. В соответствии с законодательством на чеках печатается вся номенклатура товаров с отдельной и общей стоимостью. Настраиваемая форма чека позволила выводить только необходимую информацию о продаже, а также разместить внутри чека банковский слип, что снизило расход ленты. Обновления Set Retail, в том числе вызванные законодательными изменениями, бесплатны и устанавливаются централизованно, что экономит ресурсы и время.

Обслуживание покупателей ускоряется не только за счёт более удобного интерфейса новой системы. Реализовано подключение весов к кассе, чтобы система сама брала вес для расчёта цены и кассиру не приходилось вводить его вручную.

Интеграция с ERP 1С обеспечила руководству доступ к онлайн-статистике по продажам — инвентаризация проходит проще, финансовая служба контролирует сумму в кассе, исключены расхождения данных. Ритейлер также устранил расхождение цен, вызванное запоздалым поступлением информации в магазины — теперь при открытии смены касса сама печатает на чеке, на какие товары кассиру нужно создать новые ценники. Это снижает вероятность ошибок, конфликтов с покупателями и махинаций кассиров.

Дмитрий Шибанов, руководитель проекта, торговые сети «Желен» и «Атлантида», сказал: «В тесном сотрудничестве с разработчиками Set Retail мы добились максимальных результатов для компании — не только ускорили обслуживание и обеспечили работу касс в соответствии с законодательством, но и улучшили смежные внутренние процессы, связанные с прозрачностью учёта, ИТ-поддержкой и даже безопасностью некоторых сценариев работы на кассе»

Компания планирует дальше модернизировать работу магазинов, рассматривает для «Желен» и «Атлантида» сенсорные кассы с вторым дисплеем покупателя — для демонстрации данных чека и рекламных предложений.