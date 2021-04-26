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«Тензор» автоматизировал маркировку текстиля и одежды на производстве «Атрус»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Инженеры «Тензора» настроили маркировку «Атрус» «под ключ»: поставили и подключили принтеры, сканеры, ТСД, завели каталог для производителей с составом, а также запустили производство маркированного текстиля и промаркировали остатки. Чтобы сотрудники «Атруса» смогли работать по-новому, «Тензор» провел обучение.

«Атрус» было необходимо внедрить в работу своего производства маркировку товара: наладить заказ кодов маркировки и печать этикеток, ввод кодов в оборот, и организовать оптовые и розничные продажи по новым правилам.

За помощью в организации работы производитель обратился к IT-компании ««Тензор»», разработчику СБИС.

Помимо внедрения сервиса по маркировки, «Тензор» автоматизировал работу розничного магазина компании «Атрус». Сегодня сотрудники торговой точки компании продают маркированные товары с помощью сервиса СБИС Автоматизация магазинов и аптек.

Гончарук Татьяна Александровна, исполнительный директор компании «Атрус», сказала: «В СБИС мы реализовали не только маркировку на производстве, но и розничную и оптовую продажу. Также в СБИС мы частично ведем бухгалтерию и сдаем отчетность. Удобно, когда все в одной системе».

Михаил Федотов, эксперт компании «Тензор» по направлению «Розница», сказал: «Основной задачей «Тензор»а является разработка системы современных сервисов для работы и развития бизнеса. Пример Атруса показывает, что комплексное использование сервисов СБИС позволяет компании экономить свои рабочие и финансовые ресурсы. Мы надеемся, что большинство крупных компаний последуют примеру ЗАО «Атрус» и упростят свою работу с помощью использования экосистемы».

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