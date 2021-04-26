Проект «Цифровые дороги» представил новое технологическое решение для создания цифровых двойников объектов ДТИ

Проект «Цифровые дороги», входящий в группу компаний «Урбантех», представил программно-аппаратный комплекс «Автодискавери» для создания цифровых двойников и контроля состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Это решение позволяет транспортным властям регионов иметь актуальные данные о состоянии объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, принимать оперативные меры по восстановлению поврежденных объектов ДТИ, а также в автоматизированном режиме готовить необходимую документацию – ПОДД, КСОДД и т.д.

Мобильные лаборатории комплекса проводят автоматизированную оцифровку объектов ДТИ при проезде через город для сбора достоверной информации — с точными измерениями координат и параметров объектов, панорамными фото. Благодаря новейшим разработкам на базе машинного зрения, нейросетевого анализа, LiDAR технологий - система с точностью позиционирования 10 см в режиме онлайн определяет и классифицирует объекты на дороге – светофоры, дорожные знаки, дорожное полотно, и их текущее состояние. В результате заказчик получает полное документирование, картографическую подложку, паспорта объектов со всей историей, и может использовать актуальные данные для разработки и обновления ПОДД.

В отличие от других подобных технологий система «Автодискавери» полностью автоматизирована. Благодаря этому исключается человеческий фактор и повышается производительность оцифровки, так как актуальные параметры объектов структурируются и заносятся в базу во время проезда без долгой ручной обработки. Производительность одной мобильной лаборатории – 150 км в день. При этом готовые фотопанорамы и проверенные паспорта объектов доступны заказчику уже на следующий день. Оцифровка стандартного города (с протяженностью улично-дорожной сети до 1 тыс. км и преимущественно двухполосным движением по каждому из направлений) занимает не более двух недель.

«Система «Автодискавери» решает как задачи первичной оцифровки объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, так и мониторинга их актуального состояния. При этом мы впервые на российском рынке создали систему, которая выполняет данные задачи в полностью автоматическом режиме, в режиме реального времени и с высокой точностью определения координат объектов, – отметил Андрей Бородин, генеральный директор компании «Цифровые дороги». – Наша компания также ответственно исполняет социальную функцию, дополнительно привлекая для решения задач подготовки материалов для обучения нейросетей и контроля качества материалов молодых людей с расстройством аутентичного спектра»