Спецпроекты

«Аэродиск» научит работать с отечественным гипервизором

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, запускает бесплатные занятия по работе с отечественным гипервизором. Это часть масштабной учебной программы, цель которой — рост уровня ИТ-компетенций локальных технических специалистов и популяризация российских решений в рамках политики импортозамещения.

«Аэродиск» начинает обучение инженеров по работе с гипервизором Aerodisk АИСТ — он может применяться как часть гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR или в качестве самостоятельного решения. Гипервизор помогает организациям любых размеров работать с их виртуальными машинами благодаря своим широким функциональным возможностям: аппаратной виртуализации, высокой доступности, балансировке нагрузки и резервному копированию.

Первое занятие по работе с уникальным российским гипервизором пройдёт в форме технического вебинара 29 апреля. Принять участие может любой желающий — необходимо только зарегистрироваться: запись на вебинар доступна в социальных сетях и на сайте компании, а также по ссылке. Кроме того, на сайте «Аэродиска» легко найти специальную форму, где можно оставить заявку для участия в будущих учебных мероприятиях компании.

«Мы заинтересованы в том, чтобы на российском рынке труда появлялось всё больше инженеров, которые хотят работать с отечественным ПО и оборудованием и знают, как это делать. Так мы сможем справиться с дефицитом ИТ-навыков в этом направлении: ведь сегодня почти никто не рассказывает о специфике и нюансах российских решений, и поэтому они кажутся более сложными. Но это на 100% стереотип, и с ним нужно срочно прощаться, — отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании “Аэродиск”. — Наша компания инвестирует в создание целого штата сильных уверенных инженеров. Это ответственная задача — но она точно под силу команде “Аэродиска”».

«Аэродиск» будет проводить подобные занятия на регулярной основе. Кроме того, в планах компании — добавить в программу курсы по работе с гиперконвергентными системами Aerodisk vAIR.

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