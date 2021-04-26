Спецпроекты

Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали

Интеграция Внедрения Big Data

Accenture разработала для группы НЛМК цифровой сервис предиктивной аналитики, который помог повысить эффективность производства стали на заводах «НЛМК-Калуга» и «НЛМК-Урал».

Цифровой советчик с использованием искусственного интеллекта и больших данных позволяет контролировать температуру стали в промковше. Показатель является критически значимым, так как если при разливке стали ее температура упадет ниже определенного минимума, это приведет к остановке производственного процесса, тогда как перегрев металла повышает себестоимость продукции и негативно сказывается на ее качестве.

Сложность заключается в том, что для каждой марки стали существуют свои технологические параметры и нормативы. Решение потребовало машинного обучения математической модели на основе больших данных.

Сейчас сервис в онлайн-режиме дает рекомендации пользователям по определению оптимальной температуры плавки, что приносит прямой экономический эффект за счет снижения расхода электродов и электроэнергии в процессе производства стали.

«Созданный продукт в режиме реального времени оценивает десятки параметров плавки, прогнозирует теплопотери, простои и рекомендует оптимальную температуру стали для минимизации затрат и безаварийной разливки. Исторически сталевары и мастера электросталеплавильного цеха руководствовались в работе огромным собственным опытом, однако математические модели позволяют действовать точнее и эффективнее», - сказал Алексей Сергеев, руководитель ИИ-проектов Accenture в России.

Работа над цифровым продуктом стартовала весной 2020 г. На стадии PoC (Proof of Concept) было проверено множество гипотез и на основе анализа больших данных были реализованы первые прогнозные модели, выявлен потенциальный эффект от внедрения решения.

На этапе MVP (minimum viable product) был получен рабочий рекомендательный сервис для сталеваров и мастеров сортового дивизиона, использование которого уже приносит ожидаемую бизнес-выгоду.

«После запуска сервисов на базе машинного обучения и Big Data температуру в промковше снизили на несколько градусов, что позволило оптимизировать расход энергоресурсов при обработке металла на установке «Печь-ковш» и получать экономический эффект более 10 млн руб. в год. Это не предел и эффект будет только расти за счет масштабирования решения на аналогичный агрегат второй технологической линии и расширения показателей для оптимизации с помощью сервиса», - отметил Юрий Волошин, руководитель направления операционной эффективности дивизиона «НЛМК-сорт».

В дополнение к рекомендательному сервису Accenture разработала набор отчетов для специалистов и руководителей, позволяющий отслеживать, контролировать и анализировать ключевые метрики технологического процесса, а также выявлять и прорабатывать возможные отклонения от рекомендаций сервиса.

«Успех любого цифрового продукта напрямую связан с уровнем вовлеченности ключевых участников от ИТ и бизнеса. С самого начала нам удалось организовать полноценную продуктовую команду, объединить усилия и опыт сталеваров, мастеров, технологов, руководителей производства, так что сервис сразу стал органичной частью производственного процесса», - сказал Юрий Волошин.

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