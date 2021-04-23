VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес»

SPIRIT объявила, что лесная холдинговая компания «Алтайлес» использует видеоконференции для корпоративных коммуникаций.

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» объединяет 15 предприятий лесного комплекса, расположенных в Алтайском крае. Основные направления деятельности — охрана и защита лесов, заготовка древесины, развитие современных производств по глубокой переработке древесины. ЛХК «Алтайлес» это современная, динамично развивающаяся компания полного цикла, которая использует передовые коммуникационные технологии для обсуждения планов и этапов выполнения стратегических задач в сфере лесного хозяйства. Общая численность занятых сотрудников — более 4000 человек, каждый из которых может использовать видеоконференции VideoMost со своего пользовательского устройства – ПК или смартфона.

VideoMost подходит для проведения онлайн-встреч, селекторных совещаний и собраний рабочих групп как внутри каждого из предприятий ЛХК «Алтайлес», так и для коммуникации между различными компаниями, входящими в холдинг.

VideoMost может использоваться как облачный сервис видеоконференций и виртуальное пространство для совместной работы, а также устанавливаться в инфраструктуре организации как собственный сервер для безопасной удаленной работы всех сотрудников из разных локаций и разных сетей, а также для организации автономной работы в закрытых сетях в крупных корпорациях и холдингах. VideoMost это продукт для унифицированных коммуникаций в котором видеоконференции интегрированы с корпоративным мессенджером TeamSpirit.im. а также обеспечивается совместимость с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов.

Все деловые коммуникации с удаленными сотрудниками, партнерами, клиентами, поставщиками легко и удобно перенести из публичных незащищенных мессенджеров в безопасную систему корпоративных коммуникаций на базе сервера VideoMost, который позволяет не только проводить многопользовательские интерактивные видеоконференции, но также совместно просматривать экран и приложения, обмениваться файлами, использовать чат, загружать файлы, проводить голосования и опросы, записывать видеоконференции и т.п. Доступ к корпоративной системе видеокоммуникаций VideoMost и инструментам для совместной работы автоматически предоставляется каждому сотруднику как из офиса, так из любой другой локации, с любого пользовательского устройства и из любой сети. VideoMost интегрируется с бизнес-приложениями и системами электронного документооборота, используемыми на предприятии.