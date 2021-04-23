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Huawei представила новую СХД Oceanstor Dorado класса High-End

Интеграция Инфраструктура

Huawei представила высокопроизводительную систему хранения данных High-End класса нового поколения Oceanstor Dorado. СХД позволяет добиться высочайших показателей производительности (21 млн операций ввода-вывода в секунду) и надежности (99,9999%), а также наделена способностью ускорения работы с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Выпуск all-flash-систем нового поколения обусловлен стремительным ростом объемов данных, необходимых для принятия оперативных решений. За этим ростом стоят две движущие силы: новые технологии связи (такие как 5G) и увеличение количества приложений, сложность которых также постоянно растет. Новые системы автономного вождения – отличный тому пример. Статистика показывает, что каждый беспилотный автомобиль за время ежедневных тестирований создает до 64 ТБ данных. Таким образом, эффективная обработка и безопасное хранение такого большого количества информации будут иметь решающие значение для быстрого вывода беспилотных транспортных средств на рынок. Сходная картина наблюдается и в других областях: от крупных промышленных производств до банкинга и госуправления.

«На этом фоне все больше и больше предприятий осознают, что инфраструктура данных является ключом к успешной работе в реалиях цифровой экономики, – сказал Ван Цянь (Wang Qian), директор по развитию облачных технологий и ИИ Huawei Enterprise в России. – Вместе с тем, передовые технологии, такие как автономное вождение, 5G, виртуальная и дополненная реальности, предъявляют очень высокие требования к хранению данных. Во-первых, данные должны обрабатываться в реальном времени – чтобы добиться корректной работы приложения, результаты запроса необходимо возвращать мгновенно. Во-вторых, требуется обеспечить безопасность и надежность их хранения, а также возможность доступа к ним в любое время и в любом месте. И, наконец, увеличение объема данных повышает стоимость их хранения, а значит, все более актуальными будут становиться экономически эффективные решения, способные оптимизировать вложения в ИТ-инфраструктуру».

В основе решений Oceanstor Dorado лежит передовая аппаратная платформа Huawei и полностью взаимосвязанная архитектура Smartmatrix для предоставления симметричных сервисов в режиме «активный-активный». Это позволяет обеспечить доступ к данным, даже если 1 из 2 блоков контроллеров и 7 из 8 контроллеров вышли из строя.

«Huawei стабильно и последовательно инвестирует в разработку собственных технологий. Так, только в 2020 г. компания вложила в исследования и разработки порядка $20 млрд, что позволяет нам предлагать решения, которые не только удовлетворяют потребности потенциальных заказчиков, но и во многом предвосхищают запросы стремительно меняющегося цифрового мира, ‒ отметил менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise в России Денис Дубинин. ‒ Системы хранения данных нового поколения Oceanstor Dorado являются воплощением этого подхода. Мы надеемся, что в их лице наши российские клиенты смогут получить быстрые, надежные отказоустойчивые и привлекательные с экономической точки зрения решения для критически важных бизнес-задач, способные дать дополнительные конкурентные преимущества при развитии бизнеса в условиях цифровой экономики».



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