«Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ИИ-компания iPavlov (ООО «Айпавлов» спин-офф от МФТИ) и публичное акционерное общество «Северсталь» заключили соглашение об «Установлении и развитии партнерских отношений между Организациями на основе интеграции научно-технического и инновационного потенциалов сторон». Документ подписали Лоран Акопян, генеральный директор компании iPavlov и Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Соглашение подтверждает стратегическое научно-техническое и технологическое сотрудничество iPavlov – «Северсталь» по 26 направлениям цифровой модернизации металлургической промышленности, в том числе система видеоинспекции поверхности для распознавания и классификации дефектов х/к проката; система перспективных профилометров на новых (в том числе, нетрадиционных) физических принципах; система универсального программного интерфейса для систем контроля; системы контроля световых пятен (отпечатков); системы контроля остаточных напряжений в материале; система автоматизированного неразрушающий контроль уровня внутренних напряжений в металлопрокате; система измерения толщины цинкового покрытия на продукции (лист, проволока) в потоке); система конфигурации системы видеоинспекции холоднокатаного металлопроката на базе комплексированной системы технического зрения; система высокоточного лазерного сканера геометрических размеров стационарной детали; система лазерного измерителя диаметра проволоки; система высокоточного лазерного толщиномера и др.

На данном этапе цифровой трансформации «Северстали» разработчики iPavlov раскрывают детали 2-х пилотных проектов: система видеоинспекции поверхности для распознавания и классификации дефектов х/к проката, а также разработка перспективных профилометров на новых (в том числе, нетрадиционных) физических принципах.

Система видеоинспекции будет отличаться 100% автоматизированным контролем качества поверхности полосы производимого металлопроката с двух сторон, без пропусков и слепых зон при скорости порезки до 6 м/с и максимальной ширине рулона 1600 мм; а также распознаванием, подсчетом количества и классификацией дефектов согласно перечню критичных дефектов ППП. При вводе в эксплуатацию система главным образом обеспечит выявление корневых причин получения несоответствующей продукции, а также снижение уровня отсортировки.

В рамках второго пилотного проекта будут разработаны профилометры на новых физических принципах шириной линии до 700 мм. Разработка будет осуществляться НИЦ АО «Швабе» в МФТИ по заказу ООО «Айпавлов». Главным конкурентным преимуществом оборудования должна стать - высокая точность (абсолютная погрешность по координате z (высота) – 0,2 мм или абсолютная погрешность измерения 1 мкм, для объекта контроля движущегося со скоростью 2 м/с.) при соблюдении средней себестоимости установленных экономических пределов клиента. Речь идет о новой технологии, обеспечивающей более дешевые продукты. Поиск такой технологии и ее отработка под конкретные условия производства – наиболее трудоемкая составляющая работы.

Лоран Акопян, канд. ф.-м. н. генеральный директор компании iPavlov, исполнительный директор НИЦ АО «Швабе» в МФТИ отметил: «ИИ-революция порождает уникальный синтез ПО и аппаратного оборудования, создавая «умные продукты», способные взаимодействовать с инженером через цифровые интерфейсы благодаря NLP и CV технологиям. ИИ способствует созданию новых, отечественных, экономически выгодных продуктов, в том числе в металлургической промышленности. Последовательная стратегия МФТИ, как ВУЗа 3:0, по части создания спин-офф компаний и НИЦ на базе Физтеха в совокупности с обеспечением золотого кадрового потенциала данных структур, а также неоспоримый вклад предприятий холдинга “Швабе” (УОМЗ, ЗОМЗ, ГИПО, САПФИР и др.) по части развития высокого уровня R&D компетенций, позволили iPavlov за 1,5 года накопить потенциал в научно-технической сфере, который компания готова предложить таким системообразующим промышленным предприятиям РФ, как «Северсталь», вместе с разработками новых, глобально конкурентоспособных приборов, в частности измерительных систем с экономически выгодными параметрами».

Петр Мишнев, канд. техн. наук, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» отметил: «Развитие данного направления отвечает стратегии цифровой трансформации «Северстали». Существенное повышение качества нашей продукции при одновременном снижении потерь и себестоимости производства невозможны сегодня без цифровых помощников – машинного зрения, искусственного интеллекта, комплексных систем. Такие решения позволяют совершенствовать промышленные процессы, требующие быстрого анализа большого объема информации, высокой точности и скорости измерений, гибкости и настройки алгоритмов под технологические потребности. Партнерское соглашение с iPavlov способствует модернизации цифрового курса нашей компании, и при этом становится примером поиска научного потенциала, новаторских идей и решений в области ИИ для реализации поставленных задач в России».