Спецпроекты

МТС автоматизировала общение с клиентами колл-центров

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявляет об успешном завершении пилота и переходе в масштабирование проекта Neuro.net из корпоративного акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub. Решение, разработанное проектом, позволит автоматизировать работу контакт-центра и освободить его операторов от части рутинных задач, от таких как совершение холодных звонков или ответов на стандартные вопросы клиентов.

Голосовой робот Neuro.net включает в себя разработку NLU (Natural language understanding, система для обработки высказываний пользования), которая дает ему возможность обучаться на небольшом объеме данных. Система работает на основе машинного обучения и знает более 17 млн высказываний. Кроме того, робот способен делать минимальные паузы, как в разговоре человека с человеком, и реагировать на перебивание со стороны собеседника, замолкая и выслушивая его. Цифровой оператор Neuro.net может совершать до 500 тысяч звонков за 8 часов, что в несколько тысяч раз больше, чем количество звонков обычного оператора. По результатам пилотного проекта решение Neuro.net показало, что не уступает людям в конверсии звонков.

«За три года работы MTS StartUp Hub был запущен 71 пилотный проект. Из них 26 уже перешли в масштабирование. Это стартапы из самых разных сфер, от финансовых технологий до облачных сервисов. Искусственный интеллект также является для МТС важным направлением. Именно поэтому компания решила внедрит в своих колл-центрах голосового робота Neuro.net, который показал хорошие результаты в ходе пилота, достигнув целевых KPI по конверсии», — прокомментировал директор MTS Startup Hub Дмитрий Курин.

«Важная особенность разработанных нами сценариев телемаркетинга в том, что мы обучали цифровых операторов Neuro.net на наиболее удачных звонках, которые ранее совершал колл-центр в обычном режиме. В этом основная причина успеха пилотного проекта. Мы чрезвычайно рады признанию эффективности наших цифровых решений компанией МТС и с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества», — сказал операционный директор компании Neuro.net Александр Кузнецов.

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