«Мегафон» автоматизирует счетчики холодной воды в Нижегородской области

«Мегафон» и Нижегородский водоканал договорились внедрить «умные» счетчики на базе IoT-технологий в регионе. Это будет один из крупнейших проектов в России в сфере ЖКХ. В тысячах многоквартирных домов всех районов города и на предприятиях будет установлена система, которая позволит автоматически собирать показания расхода воды.

Сначала модули автоматического сбора и передачи показаний подключат в 2050 домах. Специальная IoT-платформа на регулярной основе будет объединять собранные данные и переводить их в систему ведения расчетов с жителями. Решение поможет контролировать достоверность и своевременность передачи показаний общедомовых счетчиков. Кроме того, система даст возможность отслеживать динамику расхода воды на конкретных участках водоснабжения, например, в определенном районе, доме или на этаже. Сотрудники предприятия смогут удаленно наблюдать за состоянием оборудования, управлять им и оперативно реагировать на внештатные ситуации.

«За последние годы Нижегородский водоканал серьезно продвинулся в плане цифровизации. И очередным этапом стала автоматизация сбора показаний общедомовых приборов учета с помощью системы дистанционной передачи данных. В течение двух лет мы изучали существующие на рынке решения, реализовывали пилотный проект и рады, что нашим партнером стал такой крупный оператор, как «Мегафон». В общей сложности системой будут оснащены более 2 тысяч объектов, в том числе крупные промышленные предприятия», — отметил директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. — В перспективе проект по внедрению дистанционной передачи данных охватит также водопроводные и канализационные станции, на которых уже работает автоматизированная система управления технологическими процессами».

««Мегафон» – компания, которая обладает уникальным набором компетенций для цифровизации городов. Для реализации этого проекта мы задействуем собственную NB-IoT-сеть, развернутую в Нижегородской области. Технология интернета вещей становится залогом конкурентоспособности бизнеса, а стандарт NB-IoT отличает бесперебойность, высокая энергоэффективность и проникающая способность сигнала. Помимо Нижнего Новгорода география сети NB-IoT «Мегафона» охватывает более 100 городов РФ. В планах «Мегафона» дальнейшее расширение зоны присутствия покрытия NB-IoT в регионах России», — прокомментировала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона».