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Accenture и SAP разработают совместное решение на базе ИИ и облачных технологий

Интеграция Бизнес-приложения

Accenture и SAP объявили о запуске совместной инициативы по разработке и выводу на рынок нового облачного продукта, расширяющего функциональность текущего решения SAP Intelligent Asset Management.

Индустриальная экспертиза и наработки Accenture помогут компаниям энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической промышленности существенно увеличить возможности и эффективность в области управления активами за счет изменения стратегии в области ТОиР с аварийного обслуживания (reactive maintenance) на плановое обслуживание (preventive maintenance).

В конечном счете это позволит компаниям увеличить уровень операционной безопасности, минимизировать влияние на окружающую среду и снизить затраты на техническое обслуживание систем.

«Мировым ресурсоемким компаниям нужно опираться на интеллектуальные цепочки поставок и точные данные об операциях, чтобы оптимизировать производительность и управление активами и в конечном счете уменьшить затраты и время простоя, - отметил Каспар Борггреве (Caspar Borggreve), глава подразделения Accenture SAP Business Group. - Accenture расширяет сотрудничество с SAP, чтобы объединить операционные процессы и данные в одном решении, которое приведет к максимизации производительности на всем пути от стратегии до реализации».

Новые возможности планируется реализовать на базе решений SAP Intelligent Asset Management и SAP S/4HANA, взяв за основу платформу SAP Business Technology Platform. Благодаря гибкости и масштабируемости в облаке эти решения будут собирать и объединять операционные данные в реальном времени из нескольких источников, включая IoT и данные с датчиков оборудования.

С помощью инструментов расширенной аналитики и ИИ компании смогут анализировать эти данные и строить прогнозы.

Это позволит компаниям получить полное представление о состоянии производственных активов и сформировать набор рекомендаций о следующих действиях в рамках превентивного обслуживания. Кроме того, оптимизировать объем работ и усилия, необходимые для осмотра, планового ремонта и аварийного обслуживания оборудования.

Повышая уровень технического обслуживания, оптимально планируя такие работы, компании смогут повысить уровень бережливого производства товаров и услуг.

«В отраслях, где используется большое количество промышленных активов, бизнес старается максимизировать уровень производительности оборудования и снизить затраты на ТОиР, не снижая уровень операционной и экологической безопасности, - отметил Дитер Хаслин (Dieter Haesslein), глава подразделения SAP S/4HANA Asset and Service Management. - Я очень рад расширению нашего партнерства с Accenture с целью дать нашим клиентам новые возможности в области управления ТОиР».

Кроме того, Accenture и SAP планируют создать рабочую группу по внедрению инноваций совместно с клиентами из различных отраслей на основе их обратной связи, новых идей с целью создания отраслевых стандартов интеллектуального управления активами.

Accenture совместно с SAP разрабатывает отраслевые решения для SAP S/4HANA более пяти лет, работая над более чем 80 новыми SAP продуктами в различных отраслях. У Accenture более 70 тыс. специалистов SAP по всему миру, а альянс с SAP насчитывает более 40 лет.

Чтобы ускорить и упростить внедрение отраслевых решений, клиенты также могут воспользоваться платформой MyConcerto от Accenture. MyConcerto содержит наработки, полученные c разных проектов, начиная с бизнес-процессов, проектных решений, операционных показателей эффективности и бенчмарков, а также преднастроенное решение SAP, где автоматизированы основные сквозные сценарии ТОиР.

«Задача по эффективному управлению активами крайне актуальна и для российского рынка. Цифровизация компаний производственной сферы деятельности во многом начинается для того, чтобы принимать более взвешенные решения, в том числе по нахождению баланса затрат, производительности и рисков, связанных с производственными активами», - сказал Дмитрий Руденко, руководитель SAP-практики Accenture в России.

По его словам, в современном мире для управления сложными производственными активами нужно основываться на анализе больших данных.

«Совместная работа SAP и Accenture позволит расширить возможности технологической базы для цифрового моделирования активов (цифровых двойников) с целью получения точного онлайн представления о состоянии оборудования, моделирования работы с учетом требуемых параметров производительности и надежности, оперативного взаимодействия с производителями и операторами», - отметил Дмитрий Руденко.



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