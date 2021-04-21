«Шелл» сделает ПО Polarion компании «Сименс» основой для цифровизации своих глобальных проектов

Royal Dutch Shell выбрала ПО Polarion Requirements, разработанное управлением «Цифровое производство» компании «Сименс», в качестве основного инструмента для управления потоком требований в глобальной экосистеме проектов капитального строительства «Шелл». Тем самым «Шелл» расширяет применение Polarion и выводит его на новый уровень – решение «Сименс» позволит ускорить развитие цифрового предприятия и эффективнее перейти от «бумажных» процессов к работе с фокусом на данные. Кроме того, это повысит производительность цифровых проектов и комплексных требований на протяжении всей цепочки поставок «Шелл».

В настоящее время «Шелл» использует Polarion (инструмент портфеля Xcelerator «Сименс», объединяющий ПО и услуги) для обеспечения максимальной эффективности и прозрачности взаимодействия между группами разработки проектов. ПО объединяет проектные команды «Шелл» за счет применения методов системного проектирования. Это способствует оперативному и эффективному сбору, проработке, утверждению и аудиту требований, предъявляемых к комплексным системам, на протяжении всего жизненного цикла проекта.

«Ежегодно «Шелл» инвестирует миллиарды долларов в новые проекты капитального строительства, следуя целям по переходу на альтернативные источники и защите климата, в частности, стремясь к достижению нулевого уровня выбросов при производстве электроэнергии к 2050 г. Для этого нам нужны надежные партнеры. Именно поэтому мы работаем с «Сименс» над созданием продуманного комплексного инновационного решения по требованиям, – сказал главный руководитель отдела системного проектирования Джеймс Хауг. – ПО для проработки требований Polarion – ключ к усовершенствованию нашего цифрового предприятия. По мере стандартизации и внедрения Polarion в глобальных масштабах мы ожидаем повышения эффективности и снижения затрат как на уровне компании, так и во всей внутренней цепочке поставок и в проектных экосистемах».

«Сименс» и «Шелл» вместе работали над конфигурированием решения Polarion, чтобы обеспечить скорейшее достижение целей концерна в области цифровой трансформации. Стратегия партнеров подразумевала преобразование корпоративных спецификаций в данные с помощью Polarion, на основе которых потом автоматически формируются отчеты и другие документы. В результате информация, касающаяся стандартов и требований, стала доступнее, а данные можно изменять в режиме реального времени через удобный интерфейс. Это способствует повышению эффективности рабочих процессов на протяжении жизненного цикла проекта. За первый год использования Polarion компания «Шелл» быстро внедрила это решение на многочисленных проектах по всему миру.

«Мы рады помочь одной из ведущих мировых энергетических компаний в разработке и внедрении современного передового цифрового предприятия, в основе которого лежат управление требованиями, координация связанных с ними данных, а также другие важные инициативы, – сказал Джон Никсон, старший директор направления решений для энергетики и коммунальных служб подразделения ПО управления «Цифровое производство» компании «Сименс». – Решение Polarion обеспечивает единый подход к управлению требованиями с учетом всех процессов разработки и улучшает взаимодействие между проектными группами. Все это позволяет компании «Шелл» и ее партнерам по цепочке поставок снизить общую стоимость владения, повысить уровень соответствия нормативным требованиям и ускорить окупаемость активов».