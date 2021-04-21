Решения «Инфинет» помогают оперативно выявлять нарушения на дорогах Казахстана

«Инфинет» помогла партнеру Supervision Technology Company, поставщику аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган», развернуть в Казахстане надежную и защищенную сеть для заказчика в сфере информационной безопасности, контролирующего ситуацию на дорогах. Он, в свою очередь, ставил целью получить высокую пропускную способность для передачи видеоинформации: этот вид данных обычно самый «тяжелый». Компания остановила свой выбор на решении Vector 5 для быстрого создания надежных высокоскоростных каналов связи топологии «точка-точка» в сложной помеховой обстановке.

Основная сфера деятельности компании-заказчика — сбор и обработка данных о ситуации на дорогах для дальнейшего прогнозирования и предотвращения возможного коллапса, в том числе и случаев нарушения правил дорожного движения. Комплекс «АвтоУраган» способен фиксировать превышение скорости до 255 км/ч, распознавать госномера 87 стран, контролировать загруженность дорог, а также автоматически фиксировать и искать автомобиль по базам данных нескольких государств СНГ. Посредством доступа к единой системе, где хранятся сведения обо всех зафиксированных нарушениях, можно оперативно выявлять инциденты и реагировать на них. Расширение такой системы занимает много времени и требует значительных финансовых ресурсов.

Обычно для организации таких распределенных систем используется оптоволоконный кабель. Но удаленность объектов от центральной точки подключения, длительный срок выполнения работ и нерентабельность процесса развертывания оптоволоконных сетей повлияли на окончательное решение заказчика: он выбрал для организации каналов связи продукты «Инфинет» и запланировал с их помощью расширить систему мониторинга на дорогах Казахстана.

Заказчика привлекли главные преимущества беспроводных решений «Инфинет» — это устойчивость к помехам, последующее увеличение пропускной способности и передача данных на большие расстояния. На выбор повлияла и репутация продуктов «Инфинет», закрепленная многочисленными успехами на мировом рынке, а также гибкость и масштабируемость решений. Построение радиомостов с помощью решений Vector 5 позволило запустить системы аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган» в запланированные сроки и выявить более 127 тысяч случаев административных нарушений правил дорожного движения на магистралях Казахстана только за один год.

После инсталляции решений «Инфинет» заказчик проводил дополнительные испытания, задействовав оптоволоконную проводную сеть. Результаты впечатлили: оборудование «Инфинет» работало гораздо быстрее, чем проводные решения — всё благодаря сетевой функциональности, поддержке протоколов маршрутизации и коммутации, а также обширному набору средств для безопасной передачи данных и защиты от несанкционированного доступа.

«Приятным для нас стало то, что инсталляция занимает всего 3-4 дня. При этом сертифицированные инженеры «Инфинет» все делают безукоризненно. Это итог начатой несколько лет назад работы, когда мы своевременно задавали все вопросы специалистам. Решение Vector 5 полностью оправдало наши ожидания. Масштабирование действующей системы мониторинга на другие регионы Казахстана поможет оперативно выявлять нарушения на дорогах и передавать актуальные сведения о них, чтобы исправить и улучшить ситуацию», – комментирует сотрудничество с «Инфинет» генеральный директор Supervision Technology Company Еркебулан Олмесов.

На данный момент комплекс «АвтоУраган» установлен в следующих локациях: Алматинская область, Акмолинская область, город Кокшетау, Костанайская область, город Рудный, Аулиекольский, Карасуский, Карабалыкский район, Жамбылская область, город Тараз, Кордайский район. С помощью решений «Инфинет» заказчик планирует в ближайшее время масштабировать систему мониторинга на дорогах Казахстана.