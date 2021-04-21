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«Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Норбит» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией «Программные технологии» внедрила CRM-систему в Redmond. Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт Россия». Новая система охватывает полный цикл процессов привлечения клиентов: от продаж продуктов компании до сопровождения покупателей.

Компания Redmond получила единую базу хранения и обработки данных о клиентах и взаимоотношениях с ними. В новую CRM-систему переведены автоматизированные процессы действующих разрозненных информационных систем, связанных с работой интернет-магазинов, неторговых приложений, контакт-центра, сервисного центра и розничных магазинов. Сотрудники могут воспользоваться унифицированной нормативно-справочной информацией и инструментами для создания разных форм аналитики и отчетности по всем клиентам, заказам, обращениям и продажам.

Новая CRM-система позволила регламентировать и ускорить процессы взаимодействия с клиентами. Решение охватывает управление всем циклом продаж: от анализа потребности и коммерческого предложения до формирования воронки продаж, планирования активностей, сегментирования клиентов, прогнозов и фактов продаж.

Для реализации проекта были использованы два продукта Creatio: CRM-система Service Creatio и готовое решение для управления программой лояльности с частичной кастомизацией, учитывающей особенности производственных процессов заказчика. CRM интегрирована с WhatsApp, чат-ботом автоответчика, чат-ботом для проведения опроса и автоматического подтверждения заказа.

Ольга Латышева, директор по информационным технологиям группы компаний Redmond, сказала: «Для решения стратегических задач компании нам потребовалось внедрение сразу двух систем на одной платформе - это амбициозный проект, необходимый для дальнейшего развития бизнеса. Благодаря новому решению мы можем управлять ключевыми бизнес-процессами: от первого контакта до непосредственно самой продажи. Готовы обеспечивать для наших клиентов сквозную лояльность независимо от канала сбыта, оптимизировать процесс коммуникаций и контролировать выполнение поставленных задач. Оперативно получать информацию о потребностях клиентов нам помогают чат-боты. Автоматизация повысила продуктивность наших сотрудников. Сегодня в системе работают чуть более 150 пользователей из семи подразделений. В дальнейшем мы планируем внедрить CRM-систему еще в пяти отделах компании».

Юрий Востриков, операционный директор «Норбит», сказал: «Мы провели оптимизацию бизнес-процессов, которая значительно ускорила и скоординировала работу менеджеров, позволила централизовать всю информацию о клиенте в одном месте. Рассчитываем, что CRM-система Creatio поможет нашему заказчику выстроить бесшовное взаимодействие с клиентами компании и контролировать выполнение планов».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия», отметил: «Гибкие инструменты Creatio позволяют заказчикам адаптировать решение с учетом потребностей бизнеса и фактически создавать собственные ИТ-продукты, которые идеально закрывают их задачи. Компания Redmond вместе с нашим партнером «Норбит» построила не просто ИТ-систему, а фактически создала единую среду для управления процессами, связанными с привлечением клиентов. Надеемся, что с помощью наших технологий процессы взаимодействия с клиентами в Redmond выйдут на еще более высокий уровень».

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