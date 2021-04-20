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Система резервного копирования Rubackup совместима с СУБД Postgres Pro

Интеграция Системное ПО

«Рубэкап», отечественный разработчик одноименного комплекса средств резервного копирования, входящая в состав ГК «Астра», и Postgres Professional, российский производитель систем управления базами данных, успешно завершили комплекс испытаний совместимости своих программных решений.

Результаты тестирования показали, что модуль резервного копирования корректно работает с целевым ресурсом и пригоден для эксплуатации. В настоящий момент система Rubackup поддерживает полное и дифференциальное резервное копирование любых кластеров баз данных Postgres Pro версии 13. Надежная работа программного стека позволяет пользователям обеспечить сохранность информации, выбрав наиболее подходящий для своих задач режим копирования, а также значительно сэкономить время и память оборудования.

Rubackup — это масштабируемое, гибкое и производительное клиент-серверное приложение для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных. Основными областями его использования являются виртуальные инфраструктуры, базы данных, физические сервера, data-центры и «облачные» сервисы. Продукт входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России и совместим с широким спектром ОС, СУБД, виртуальных сред, приложений и системных средств. Rubackup применяется для восстановления данных после катастроф, обеспечения сохранности пользовательской информации и АРМ, защиты систем виртуализации, данных домена и т.д.

СУБД Postgres Pro разработана на платформе, наиболее востребованной открытой СУБД PostgreSQL, и является динамично развивающейся универсальной системой управления базами данных. Postgres Pro входит в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК.

Благодаря интеграции решений Postgres Pro в Rubackup удалось реализовать дифференциальное резервное копирование в трех разных режимах: DELTA, PAGE и PTRACK.

DELTA предполагает считывание всех файлов в каталоге и формирование дифференциальной копии для страниц, измененных со времени предыдущего копирования.

В режиме PAGE создается дифференциальная резервная копия с файлами WAL, записанными после предыдущего полного или дифференциального копирования, при этом из файлов считываются только те страницы, что были изменены.

PTRACK — это сценарий создания дифференциальной резервной копии со страницами, изменения в которых отслеживались в режиме реального времени.

Подобная вариативность настроек обеспечивает для конечного заказчика два существенных преимущества. С одной стороны, всегда есть возможность выбрать оптимальные правила резервного копирования для каждой конкретной задачи, а с другой — ощутимо экономится занимаемая память оборудования.

«Хорошие результаты тестирования после комплекса испытаний совместимости, показавшие, что модуль резервного копирования корректно работает с целевым ресурсом, подтверждают успех нашей совместной работы. Хочется отметить несомненную важность развития экосистемы вокруг СУБД Postgres Pro. Как вендор СУБД компания Postgres Professional приветствует и поддерживает развитие продуктов, облегчающих работу пользователей. Мы рады сотрудничеству с компанией «Рубэкап», — сказал Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

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