«Магнит» внедряет ИТ-систему управления учетом рабочего времени сотрудников

Компания «Магнит» начала внедрение интеллектуальной системы, которая оптимизирует работу с учетом рабочего времени сотрудников всех бизнес-направлений – розничного и офисного персонала, сотрудников собственных производств, распределительных центров и автотранспортных предприятий, всего более 315 000 человек. В результате компания сможет повысить качество сервиса и поддержать рост выручки.

Поэтапное внедрение проекта рассчитано на 12 месяцев. Пилотный проект уже действует в нескольких магазинах в Москве и Краснодаре. Он продлится два месяца. Партнёр проекта – разработчик системы Goodt Time, IT-компания ABC Solutions (входит в ГК «Ланит»).

Новая система станет одним из ключевых инструментов повышения эффективности администрирования персонала. Решение позволит оптимизировать процесс учета рабочего времени сотрудников магазинов, повысит корректность и скорость подготовки данных к расчету заработной платы и создаст платформу для реализации других сервисов HR. Благодаря системе в компании появится единое хранилище данных учета рабочего времени всех бизнес-направлений.

В рамках проекта заработает биржа смен – цифровой сервис для управляющих и работников сети. Это личный кабинет сотрудника, где он может указать готовность выходить на подработку, удобный район и возможный график. Директоры магазинов через биржу смогут размещать запросы на дополнительный персонал. Сотрудник может принять подработку или отказаться – тогда заявка вернется на биржу. В системе будет рейтинг временных сотрудников, лучшие предложения будут получать люди с более высоким рейтингом. Тестирование биржи смен начнется в мае с пилотных магазинов в Москве и Краснодаре.

«Интеллектуальная система учета рабочего времени поможет более качественно и оперативно планировать нагрузку и распределять трудовые ресурсы, повысит прозрачность процессов, снизит количество ошибок. Не менее важно, что это решение существенно упростит работу директоров магазинов в области администрирования линейного персонала. Платформа Goodt Time отвечает нашим текущим потребностям и имеет потенциал под развитие новых сценариев», – прокомментировала директор по персоналу сети «Магнит» Анна Боброва.

«За пять лет на рынке наша платформа впитала отраслевую экспертизу крупного ритейла, а тесное взаимодействие с «Магнитом» позволило глубоко разобраться в уникальных сценариях внутри сети. Мы высоко ценим, что среди доступных решений для долгосрочного сотрудничества в «Магните» выбрали наше. У команды огромный интерес к запуску этого проекта – он позволит масштабировать очень интересные наработки, которые мы тестировали в ходе пилотов», – говорит сооснователь и генеральный директор технологической платформы Goodt Максим Рябов.