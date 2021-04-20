Исследование Microsoft показало, что мозгу необходимы перерывы между совещаниями

Microsoft опубликовала данные исследования, в рамках которого изучила электроэнцефалограммы (ЭЭГ) головного мозга людей, принимающих участие в видеосовещаниях. Результаты свидетельствуют о том, что большая часть цифровой перегрузки связана с отсутствием перерывов между совещаниями. Большое количество встреч подряд увеличивает стресс и затрудняет возможность сосредоточиться, однако даже небольшой промежуток времени между этими собраниями может помочь.

Исследование проводилось с 8 по 18 марта 2021 года лабораторией Microsoft Human Factors Lab. 14 волонтеров участвовали в видеосовещаниях, будучи одетыми в оборудование для ЭЭГ-мониторинга. Участники были разделены на две группы: в первой – половина участников посетили четыре получасовых собрания, которые проходили друг за другом, при этом каждый звонок был посвящен различным задачам (например, проектированию планировки офиса или созданию маркетингового плана), а во второй – эти совещания были разделены 10-минутным перерывом, во время которого участники медитировали с приложением Headspace. Затем группы менялись местами.

Мозг работает по-другому, если делать перерывы. Перерыв между видеозвонками предотвращает нарастание стресса. У тех, кому были даны перерывы, средняя активность бета-волны оставалась в значительной степени стабильной с течением времени. У тех же, кто не делал перерывы, средняя активность бета-волн возросла, что свидетельствует о нарастании стресса.

Перерывы помогают повысить вовлеченность. Чтобы определить, вовлечены ли люди или нет, исследователи изучили мозговую волну, известную как фронтальная альфа-асимметрия (разница между правой и левой альфа-волновой активностью во фронтальной области головного мозга). Те, кто делал перерывы, демонстрировали положительную асимметрию, которая свидетельствует о более высокой активности. Те, кто не делал перерывов, показывали отрицательную асимметрию, что связано с большей отстраненностью.

Прыжки с одной встречи на другую могут вызвать стресс. Без перерывов бета-активность в мозге может резко возрастать в начале и конце встреч, что означает повышенный уровень стресса. Перерывы между разговорами помогают облегчить это напряжение.

Для того чтобы помочь пользователям не забывать делать перерывы на протяжении рабочего дня, Microsoft добавила несколько полезных функций в свои решения. Например, в Outlook клиенты смогут задавать по умолчанию наличие перерывов между встречами. Можно выбрать, добавить перерыв в начале или в конце встречи, его длительность. Например, это может быть пятиминутный перерыв перед всеми 30-минутными собраниями или 15-минутный перерыв после всех часовых собраний. После включения этой настройки, когда сотрудники планируют собрания, время начала или окончания собрания будет автоматически корректироваться в соответствии с индивидуальными или общекорпоративными настройками.

Кроме того, начиная со следующей недели, приложение Viva Insights в Microsoft Teams предложит новые возможности для улучшения эмоционального благополучия пользователей: инструменты для рефлексии по итогам рабочего дня, возможность отправки похвалы, а также функцию виртуальной поездки на работу, которая поможет завершить задания в конце рабочего дня и подготовиться к следующему дню. Позднее в этом году в приложение Viva Insights будет интегрирован набор медитаций Headspace, чтобы помочь пользователям оторваться от работы вечером, расслабиться перед большой встречей или сфокусироваться перед началом важного проекта.