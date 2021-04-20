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«Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Билайн» подписал соглашения о сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом (ИжГТУ) им. М.Т. Калашникова и Удмуртским государственным университетом (УдГУ). Наряду с традиционным методом подписания документы были завизированы при помощи сервиса Mobile ID (Мобильный ID).

Со стороны «Билайн» подпись поставил исполнительный вице-президент компании по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд, со стороны вузов - ректор ИжГТУ Валерий Грахов и ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

Договоренности предусматривают обмен опытом по формированию кадрового резерва для цифровой экономики на территории Удмуртской Республики, создание рабочих мест, проведение совместных конференций, совещаний, заседаний рабочих и экспертных групп и другое.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд сказал: «Мы впервые использовали сервис Mobile ID для подписания соглашений и считаем, что за этим будущее. Ведь такой формат позволяет не только не использовать бумагу, что важно для сохранения природы, но и существенно ускорить и обезопасить процесс подписания конфиденциальных документов. Сотрудничество с вузами крайне важно для успешного развития любой крупной компании. Будущее бизнеса в России зависит в большей степени от тех ребят, которые сейчас получают высшее образование. Поэтому им важно понимать, в каком направлении развиваются технологии: как искусственный интеллект уже сегодня помогает решать рутинные задачи и почему инновации в России более востребованы, чем в любой другой стране мира. «Билайн» открыт для новых идей, ведь задачи, которые стоят перед компанией, весьма амбициозны. Мы рассчитываем, что воспитанники крупнейших вузов Удмуртии помогут нам в их реализации».

В понедельник, 19 апреля, в Ижевске состоялись открытые лекции о мировых трендах в сфере инноваций и digital, будущем технологий и искусственном интеллекте. Спикером выступил Джордж Хелд. Встречи прошли на площадках двух вузов: Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова и Удмуртского Государственного Университета. В ходе лекций были поднимались вопросы нового технологического уклада, сферы применения больших данных и искусственного интеллекта.

Мобильный ID — инструмент, разработанный на базе технологии Mobile Connect. Технология создана ассоциацией мобильной связи, которая координирует разработку — GSMA. Mobile Connect — международный проект, призванный создать единый стандарт цифровой аутентификации и идентификации на основе абонентского номера.

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