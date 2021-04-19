Schneider Electric запускает работу «Центра цифровых услуг» для внешних заказчиков

Schneider Electric объявила о начале работы «Центра цифровых услуг» (Digital Hub, ЦЦУ) для внешних заказчиков в России и странах СНГ. Основная задача Digital Hub – реализация комплексных проектов с цифровой составляющей. Центр был создан в 2020 году, а его подходы и решения были опробованы в нескольких пилотных проектах. На сегодняшний день он полностью готов к полноценной проектной работе.

ЦЦУ действует по двум основным направлениям. Реализация цифровых проектов «под ключ». Schneider Electric предлагает широкое разнообразие программных продуктов: от облачных систем аналитики и мониторинга до мощных локальных программных комплексов. Основная функция ЦЦУ – помочь разобраться в многообразии продуктов, предложить и реализовать цифровые решения под актуальные и нестандартные задачи для экономии и оптимизации рабочего процесса организации. Как показывает практика, такие проекты помогают в большей мере реализовать производственный потенциал оборудования и обеспечивает качественное выполнение оценочных критериев (KPI) предприятия.

Техническое и документальное сопровождение облачных решений серии Advisor (Советчик). Возможности этих аналитических систем позволяют следить за работой оборудования в режиме реального времени и анализировать ее путем выявления закономерностей в большом массиве получаемых данных, а также предполагают опцию консультации в случае возникновения нештатной ситуации, которую проводит группа локальных и международных экспертов Schneider Electric. Данные облачные платформы дают возможность с легкостью осуществлять мониторинг и качественный анализ инсталлированной базы оборудования от одиночных объектов до больших распределенных систем по всему миру.

Подход ЦЦУ позволяет сопоставить решение производственных задач с современными цифровыми инструментами и найти оптимальное решение для актуальных задач. За полгода, прошедшие с момента запуска, Schneider Electric запустила пилотные проекты с использованием Advisor на действующих объектах, где они доказали свою эффективность. Кроме того,

компания создала демо-комнату с широкой инсталлированной базой оборудования Schneider Electric, которая была автоматизирована с помощью ЦЦУ и представляет собой полностью работоспособную площадку, демонстрирующую в режиме реального времени функционал каждого Советчика.. Важно отметить, что комплектные решения производства сервисного департамента Schneider Electric теперь автоматически подключаются к облачной базе данных.