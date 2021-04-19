Спецпроекты

Райффайзенбанк и «Газпром нефть» внедряют банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

Бизнес Интеграция Внедрения ИТ в банках

Райффайзенбанк и «Газпром нефть» протестировали выпуск цифровых гарантий (ЦБГ) с использованием технологии распределенных реестров (блокчейн) на платформе «Мастерчейн». Гарантия выдана в адрес дочернего общества «Газпром нефти» – «Газпромнефть – битумные материалы», которое ежегодно поставляет почти 3 млн тонн материалов для дорожного строительства в России, а также в 65 странах мира.

Платформа «Мастерчейн» разработана ассоциацией «Финтех» совместно с Банком России и ключевыми участниками финансового рынка. В конце 2019 г. «Мастерчейн» стал первой сертифицированной в России блокчейн-платформой. На базе платформы «Мастерчейн» организованы закрытые сети распределенных реестров, доступ к которым управляется оператором платформы. Это дает дополнительные гарантии безопасности регистрации, обмена и хранения транзакций и данных участников финансового рынка.

Платформа «Мастерчейн» предоставляет доверенную среду для обмена информацией, которая не требует дополнительной проверки подлинности гарантии через банк. Технология блокчейн гарантирует неизменность данных в системе, обеспечивая безопасность сделки. Также сервис позволяет компаниям консолидировать информацию обо всех полученных гарантиях, в том числе, в пользу дочерних предприятий, оптимизируя работу казначейства.

В ходе тестирования подтвердились основные преимущества платформы: бесперебойность, безопасность, высокая скорость – процесс выпуска гарантии занял менее 15 минут вместо стандартных 1-3 дней, прозрачность сделки, а также возможность интеграции с другими платформами. Кроме того, были протестированы сценарии прекращения и раскрытия ЦБГ внутри платформы.

«В приоритете развития битумного бизнеса - цифровизация процессов для удобства наших клиентов и партнеров. Мы рады, что смогли применять свои накопленные компетенции в пилотном проекте по тестированию выпуска электронных банковских гарантий с использованием платформы ''Мастерчейн''. Мы на практике убедились, что цифровая форма обеспечения исполнения обязательств – это удобный сервис и для нас, и для наших клиентов. Внедрение блокчейн-технологий позволяет нам оптимизировать процессы банковского документооборота и дает возможность ускорить процедуру перехода от документального оформления к отгрузке битумной продукции», – сказал генеральный директор компании «Газпромнефть – битумные материалы» Дмитрий Орлов.

«Экспертиза Райффайзенбанка в блокчейн уникальна: мы не только участвуем во всех инициативах регулятора, но и активно применяем эту технологию в создании инновационных продуктов для наших корпоративных клиентов. Наш ключевой приоритет – максимальное удобство и безопасность для клиентов, поэтому мы предлагаем полноценную линейку продуктов торгового финансирования с внедрением новых технологических решений, – сказал Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. – Выдача цифровой гарантии на ''Мастерчейн’’ – это уже не первый инновационный проект, который мы делаем с «Газпром нефтью», что в очередной раз подтверждает приверженность обеих сторон к реализации уникальных для отрасли решений. Дальнейшая реализация проекта будет зависеть от развития инфраструктуры и готовности компаний к эффективному взаимодействию».

«Цифровая трансформация наших финансовых инструментов позволяет дополнительно повысить эффективность взаимодействия с партнерами. Выпуск банковских гарантий на платформе ‘’Мастерчейн’’ обеспечит максимальную прозрачность и безопасность операций, снизит финансовые риски, ускорит процесс их получения с 2-3 дней до 15 минут. Применение технологии блокчейн позволит снизить операционные затраты на выпуск таких гарантий», – отметил Вадим Ахматов, начальник департамента казначейства «Газпром нефти».

«Ассоциация ''Финтех’’ как трендсеттер финансовых технологий разрабатывает инновационную инфраструктуру для участников рынка. Сервис ''Цифровые банковские гарантии’’ на блокчейн-платформе ''Мастерчейн’’ позволяет автоматизировать выпуск и проверку гарантий, а также управлять их жизненным циклом. Мы продолжаем развивать сервис в партнерстве с крупнейшими финансовыми институтами и корпорациями с целью сокращения транзакционных издержек участников сделок торгового финансирования», – сказал руководитель направления «Развитие технологии распределенного реестра» ассоциации «Финтех» Анатолий Конкин.



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