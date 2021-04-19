Спецпроекты

«Полюс» сэкономит на закупках с помощью SAP

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Полюс», крупнейшая в России золотодобывающая компания, и SAP, мировой лидер на рынке корпоративных приложений, завершили проект внедрения облачного решения для автоматизации закупок SAP Ariba.

Ключевая цель внедрения SAP Ariba на предприятиях «Полюса» — сделать процесс закупок простым, прозрачным и понятным для сотрудников всех подразделений компании. В ходе проекта была реализована сквозная цепочка от потребности в материально-технических ресурсах (МТР) до выбора поставщика.

Новый IT-инструмент позволяет оптимизировать процессы регистрации, проверки контрагентов и их квалификации. Помимо этого, в системе автоматизированы проведение конкурентных процедур для закупки МТР, работ и услуг, а также автоматизировано проведение конкурентных процедур для реализации невостребованного имущества (НВИ).

Новое решение интегрировано с уже работающими IT-системами компании, включая SAP S/4HANA, а также с внешними торговыми площадками и порталами для публикации данных о процедурах, проводимых в SAP Ariba. В результате внедрения уже удалось получить детальную аналитику для управления закупками, а также унифицировать процесс закупок за счёт шаблона проекта и шаблонов документов.

«Наша главная функциональная задача — обеспечивать своевременность и качество закупочных процедур, а также их соответствие нормативным требованиям. Помимо этого, нам необходимо качественно выстроенное взаимодействие со всеми смежными подразделениями в рамках единой платформы. Уже сейчас в SAP Ariba работают Блок внутреннего контроля и аудита «Полюса», служба безопасности компании, а также финансовый и бизнес-заказчики», - отметил Феликс Ицков, вице-президент по коммерции и логистике ООО «УК Полюс».

«Мы рады, что «Полюс» сможет оценить нашу облачную бизнес-сеть, которая сегодня насчитывает более 4 млн компаний из 190 стран. Внедрение позволит повысить культуру закупочной деятельности за счёт работы с передовыми практиками, в ходе которых сотрудники смогут отказаться от рутинных процедур по переносу данных между системами. Компания сможет получить эффекты от реализации новых и существующих категорийных стратегий за счёт использования электронных аукционов, шаблонов процессов, инструментов привлечения новых поставщиков для повышения конкурентности процедур», - прокомментировал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

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