«Манго телеком» расширяет интеграционные возможности своих коммуникационных решений

«Манго телеком» объявила о расширении интеграционных возможностей своих коммуникационных решений в соответствии с требованиями среднего и крупного бизнеса.

Программные модули, при помощи которых сервисы связи Mango Office взаимодействуют с другими информационными системами, начали поддерживать технологии low-code (это упрощает создание кастомных интеграций силами компании-заказчика), а также функцию реконсиляции данных (в интеграциях собственной разработки «Манго телеком»).

«У бизнеса, серьезно работающего с анализом клиентских данных и интенсивными коммуникациями, возникает очевидный запрос на гарантию целостности информации в учетных системах, — сказала менеджер по продуктовому маркетингу «Манго телеком» Юлия Федорович. — Даже кратковременная остановка приложения может привести к тому, что данные о принятых в этот момент обращениях не поступят в CRM из АТС, что в конечном итоге негативно отразится на полноте сведений и как следствие на корректности отчетов».

Интеграции Mango Office теперь защищают от подобных рисков. С периодичностью один раз в сутки виртуальная АТС инициирует специальную процедуру контроля и при обнаружении в своей системе мониторинга не загруженных в CRM данных о состоявшихся звонках передает их повторно – автоматически.

Второе нововведение относится к развитию альтернативных способов интеграции телефонии Mango Office — для кейсов, когда заказчику требуется нестандартное подключение или работа с редкой специализированной системой. Открытый API виртуальной АТС позволяет реализовать любое нужное взаимодействие телефонии с любой информационной системой, но решение такой задачи раньше требовало программной разработки и соответствующих кадровых ресурсов. Теперь «Манго телеком» предлагает еще один подход, внедряя технологии low-code.

Имея минимум навыков программирования, специалист на стороне заказчика может построить собственный модуль интеграции с Mango Office при условии, что CRM поддерживает работу с вебхуками. Вебхуки оповещают одну информационную систему об изменениях в другой, а протокол обмена с CRM определяет и настраивает пользователь – в системе управления виртуальной АТС.

«Что выгодно отличает нашу реализацию, вебхуки функционируют без дополнительной авторизации, — отметила Федорович. — Идентификатор и ключ содержатся в теле вебхука, и технически это заметно облегчает процесс обмена данными без рисков в части информационной безопасности».