Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае

Huawei объявила о начале продаж электромобилей с увеличенным запасом хода SERES SF5 в своих флагманских магазинах по всему Китаю. Компания SERES стала первым автопроизводителем, присоединившемся к универсальной экосистеме взаимодействия устройств «1+8+N».

«Эта новость очень важна как для отрасли потребительской электроники, так и для индустрии электрических транспортных средств, — прокомментировал исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. — В будущем мы планируем предлагать нашим клиентам не только умные решения для создания интеллектуальных автомобилей, но и продавать их через нашу розничную сеть по всему Китаю».

Huawei совместно с SERES создали решение для увеличения дальности пробега электромобилей. Система Huawei DriveONE 3-в-1 не только увеличивает автономность, но и позволяет повысить производительность электромоторов до уровня моделей мирового класса. Новый внедорожник SERES SF5 сочетает в себе городской режим с запасом хода 180 км и режим расширенного запаса хода с дальностью пробега более 1000 км. Электромобиль получил лёгкое алюминиевое шасси и четыре шаровых шарнира, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и многорычажную заднюю подвеску, обеспечивающую более быстрое ускорение, плавность хода, и стабильность на дороге. При этом SERES SF5 способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 4,68 с.

Решения Huawei HiCar позволяют пользователям переключаться между приложениями на смартфоне и главным компьютером автомобиля, обеспечивая доступ к навигации, музыке и другим возможностям в любое время. Например, музыку со смартфона можно слушать через динамики машины. Интерактивное голосовое управление позволяет сосредоточиться на вождении. Huawei HiCar может подключать автомобиль к другим умным устройствам, входящим в универсальную экосистему Huawei, позволяя управлять домашней климатической системой или умным экраном прямо из машины.

SERES SF5 оснащён аудиосистемой с объёмным звучанием, в состав которой входят 11 динамиков, настроенных специалистами Huawei SOUND и экспертами по акустике. В сочетании с улучшенной шумоизоляцией, которая поддерживает тишину в салоне на уровне 38 dB, что сравнимо с тишиной в библиотеке, аудиосистема гарантирует высокое качество звучания.

Электромобиль SERES SF5 имеет режим аварийной перезарядки, позволяющий подзаряжать аккумулятор другого электромобиля (V2V). Он также позволяет использовать свою батарею в качестве источника для внешних потребителей (V2L), например, в кемпинге, для индукционных плит, стереосистем и другого оборудования, повышающего комфорт во время путешествий.

Жёсткость кузова нового SERES SF5, изготовленного из стали термической формовкой под давлением 1500 МПа, строго соответствует стандартам безопасности. Благодаря автоматической системе помощи при вождении уровня L2+, помощи при движении в пробках, а также адаптивному круиз-контролю и другим функциям, пользователи получают повышенный комфорт как при поездках по городу, так и в путешествиях на большие расстояния.

SERES SF5 оснащён спортивными передними сидениями с функциями вентиляции, обогрева и массажа. Интеллектуальная функция персонализации настроек сидения делает более комфортными посадку и выход из машины.

Обновлённый SERES SF5 будет продаваться в магазинах Huawei в Китае уже с 21 апреля

Покупателям доступны четыре варианта расцветки: океанический синий (Deep Ocean Blue), угольный чёрный (Charcoal Black), жемчужный белый (Pearl White) и титаново-серебристый серый (Titanium Silver Grey). Интерьер представлен в трёх вариантах: полночный чёрный (Midnight Black), красный гранат (Garnet Red) и слоновая кость (Ivory White).

Цена электромобиля SERES SF5 — 246 800 юаней (4WD) и 216 800 юаней (2WD). С 21 апреля 2021 года посетители флагманских магазинов Huawei в Китае смогут воспользоваться услугой тест-драйва.