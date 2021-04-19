Спецпроекты

GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве. Теперь GlowByte сможет предлагать заказчикам BI (Business Intelligence) проекты полностью на российском ПО.

Сегодня многие государственные заказчики и компании с госучастием требуют, чтобы внедряемое у них программное обеспечение входило в «Реестр российского ПО». BI платформы зарубежных производителей и даже opensource продукты для таких заказчиков не подходят. Visiology — один из лидеров на рынке российских BI платформ. С помощью Visiology компании решают уже не только утилитарную задачу построения отчетов, но и визуализируют данные и создают функциональных дашборды для бизнес-пользователей.

Команда Business Intelligence GlowByte приступила к работе по детальному сравнительному исследованию платформы Visiology с ведущими BI-решениями представленными на рынке. Практика показывает, что результаты такого исследования требуются большинству клиентов, которые выбирают BI продукт. Эксперты GlowByte, в рамках разработанной методики, сравнивают архитектуру, реализованный функционал, производительность, удобство для пользователей, возможности интеграции. Конкретные критерии часто приходится уточнять с учетом специфики требований заказчика. Результаты исследования GlowByte будут полезны как заинтересованным заказчикам, так и самому вендору при формировании и корректировке дорожной карты развития продукта.

«Мы видим рост спроса на BI решения российских разработчиков» – говорит соруководитель BI практики GlowByte Гольдберг Юлий. «На наш взгляд эта тенденция обусловлена как проводимой государством политикой, так и повышением зрелости российских программных платформ. Конечно, пока не еще вполне оправдано говорить о том, что Visiology может на равных конкурировать такими мировыми грантами как Tableau или Power BI. Но важно, что ее архитектура и уже реализованный на сегодня функционал позволяют успешно выполнять BI проекты даже для крупных и требовательных заказчиков. Это было для нас определяющим фактором при решении о начале сотрудничества».

В планах GlowByte на этот год развитие экспертизы в продуктах Visiology и реализация первых коммерческих проектов для заказчиков. Теперь компания сможет в полной мере удовлетворить и потребности в BI тех клиентов, которые ориентированы на импортозамещение.

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