Спецпроекты

Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Absolut внедрила ПО Opcenter Execution Process для управления производственными процессами, что стало первым важным шагом на пути к цифровизации всех ее предприятий. Благодаря внедрению компания теперь располагает одной полностью цифровой производственной линией, а запуск еще четырех запланирован на 2021 год. Решение «Сименс» поможет флагману шведской пищевой промышленности перейти на цифровое управление и последовательно воплощать в жизнь концепцию Индустрии 4.0.

Компания Absolut занимает шестое место среди крупнейших мировых производителей алкогольной продукции и представлена приблизительно в 150 странах мира. Этот статус подразумевает соблюдение жесточайших требований на всех этапах производства, и нормативы с каждым годом становятся все строже. Кроме того, необходимо учитывать запросы потребителя и оперативно на них реагировать, поскольку конкуренция на рынке очень высока. Это предполагает ускоренное внедрение изменений и сохранение прибыльности при производстве партий меньшего объема.

Эффективно решить все эти задачи помогло ПО Opcenter, входящее в Xcelerator – портфель комплексных решений и услуг управления «Цифровое производство» компании «Сименс». Помимо полной автоматизации производственных линий, которая сейчас находится в процессе поэтапного внедрения, компания добилась повышения качества прослеживаемости, более эффективной обработки заказов, а также организации мониторинга и контроля производства в режиме реального времени. На основе Opcenter компания Absolut создала динамичную платформу для перехода на цифровое управление и конфигурацию пяти производственных линий на своих объектах в Охусе (Швеция).

Решение Opcenter интегрировано с системой управления ресурсами предприятия (ERP) Absolut. Эти системы совместно формируют интегрированный производственный заказ, в рамках которого данные из различных бизнес-систем объединяются со специфическими данными производственной линии. Такой производственный заказ является основой для начала наладки линии и запуска операций, необходимых для производства продукции. При этом большинство систем управления для Abslolut поставляется компанией «Сименс» – например, в их число входит АСОДУ SIMATIC WinCC, которое используется в качестве ПО визуализации производственного процесса.

Благодаря Opcenter становится возможным создание цифровых двойников, что для Absolut жизненно необходимо. Компания инвестирует в разработку точной цифровой копии производственных линий и цепочки создания добавленной стоимости, чтобы повысить точность моделирования производства рассчитанных в цифровой плоскости партий запуска. В результате специалисты могут протестировать процесс в цифровой среде и убедиться, что все функционирует должным образом, а при необходимости внести соответствующие изменения в цифровую версию, экономя время, силы и средства.

«Для нас это идеальное решение, поскольку оно предназначено для всей цепочки создания добавленной стоимости – от приемки сырья до распределения готовой продукции, включая контроль качества, планирование и составление графиков производства продукции, а также формирование отчетности, мониторинг трендов и расширенный анализ производственных данных, – говорит Эмиль Свардх, старший инженер по автоматизации Absolut. – Оно открывает перед нами новые невероятные возможности, в частности, аккумулирование данных, способных помочь нам непрерывно улучшать процессы или повышать качество прослеживаемости. Уверен, цифровизация способна создать новые ценности как на производстве, так и для наших потребителей».

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