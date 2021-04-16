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Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines представила новое мобильное приложение для Android, которое позволяет распознавать данные паспорта РФ, водительских прав РФ и еще свыше 1600 типов удостоверяющих документов более 200 стран мира, а также банковских карт, баркодов и типовых форм, таких как справка 2-НДФЛ и справка о результатах анализов ПЦР. Приложение демонстрирует возможности автоматического безопасного извлечения персональных и чувствительных данных на фотографиях и в видеопотоке в режиме реального времени.

Новое приложение реализовано на базе набора API, которые предоставляются компанией Smart Engines в составе программных продуктов Smart Code Engine, Smart ID Engine и Smart Document Engine. С их помощью разработчики ПО могут встроить необходимые им функции распознавания в различные информационные системы, включая мобильные приложения и интернет решения. Так, в рамках одной сборки можно интегрировать решение, которое будет извлекать данные паспорта, справки с результатами теста на COVID-19 и банковской карты платежной системы МИР.

Высокую скорость и качество распознавания обеспечивает применение фирменной технологии GreenOCR, в основе которой лежат научные разработки Smart Engines в области создания новых архитектур малобитных нейронных сетей. На уровне платформы OCR распознает текст более чем на 100 языках, включая арабский и иероглифическую письменность Китая, Кореи и Японии.

Все вычисления в продуктах Smart Engines выполняются на устройстве пользователя. Это может быть телефон, планшет, компьютер или сервер. Программное обеспечение не требует соединения с интернетом и не передает изображения с данными клиентов в сторонние сервисы и третьим лицам. Используя технологии Smart Engines, организации по всему миру получают возможность обрабатывать персональные данные в соответствии с международными и национальным стандартами, включая ФЗ-152, GDPR и CCPA.

Мобильное приложение Smart Engines доступно для скачивания в Google play.



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