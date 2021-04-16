Спецпроекты

Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Компания NAUMEN завершила проект внедрения решения Naumen Workforce Management (WFM) в контактном центре Райффайзенбанка, одного из крупнейших коммерческих банков в России. WFM-система с высокой точностью прогнозирует нагрузку более чем 500 операторов контактного центра, используя исторические данные, формирует гибкое расписание, учитывает предпочтения и позволяет мониторить активность сотрудников, агрегируя статусы из разных систем.

Контактный центр банка обрабатывает более 15 тысяч звонков и чатов день. В этой связи ключевой целью внедрения WFM-системы стало повышение автоматизации процессов, связанных с управлением нагрузкой контактного центра. В результате внедрения решения время построения расписания сократилось с 1,5-3 часов до 5-7 минут, а прогноз по количеству обращений и потребности в операторах на месяц строится в пределах 10-15 минут с точностью до 90%.

«Мы активно применяем технологии автоматизации в работе контактного центра, чтобы оптимизировать его работу и улучшать пользовательский опыт клиентов. Ранее мы формировали прогноз загруженности и строили графики работы вручную. Внедрение WFM-системы компании NAUMEN позволило нам значительно упростить эти процессы и ускорить их выполнение, высвободив время сотрудников на решение более сложных задач», — отметила Ирма Метревели, руководитель отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.

В данный момент при расчете потребности в операторах и построении прогноза в контакт-центре банка Naumen WFM использует исторические данные и строит расписание, учитывая навыки работы сотрудника в текстовых и в голосовых каналах. Сотрудники следят за актуальным расписанием в личном кабинете, при помощи которого есть возможность формировать заявки на изменение рабочего графика и обмениваться сменами и оставлять индивидуальные предпочтения по графику работы.

pic1raif.jpg

Еще одним обновлением в работе контакт-центра стала возможность видеть статусы сотрудников в двух системах одновременно с помощью онлайн-мониторинга. В Райффайзенбанке WFM-система параллельно учитывает и агрегирует доступность сотрудников в системах неголосового канала и Avaya, что позволяет видеть активность сотрудника независимо от его авторизации. Она также интегрирована с системой внутреннего учета персонала контакт-центра для получения актуальных данных по сотрудникам, и с чат-платформой, которая передает историческую статистику по диалогам и онлайн-статусы активности операторов.

Чтобы учесть требования безопасности банка была разработана ролевая модель для разграничения доступа операторов, менеджеров и аналитиков, настроена их аутентификация.

«В результате внедрения WFM-системы Райффайзенбанк получил не только высокую скорость построения расписания, но и возможность анализировать нагрузку операторов. Помимо этого, в ходе эксплуатации системы банк смог перераспределить трудозатраты специалистов и руководителей за счет автоматизации графика и удобного интерфейса», — прокомментировал Роман Беляев, директор направления WFM-систем компании NAUMEN.

Другие материалы рубрики

Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Глава Минцифры: Против всех крупных ИТ-компаний России заведены уголовные дела

Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса

Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний

«Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Что делать, если украли аккаунт в Instagram?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных