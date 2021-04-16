Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение для защиты данных в СХД

Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение OceanStor + FileAuditor – для всех систем хранения данных от глобального производителя стали доступны дополнительные возможности защиты. Теперь информацию в СХД можно категорировать по содержимому, отслеживать все операции с чувствительными файлами, управлять доступом к ним и архивировать критичные копии.

В линейке OceanStor более десятка решений для надежного хранения и сверхбыстрой обработки данных в корпоративной IT-инфраструктуре. Они подходят как для точечного резервирования информации из критичных систем, так и для полноценного обслуживания всех бизнес-процессов, в том числе для работы с большими данными. Благодаря интеграции с FileAuditor в любых массивах данных внутри СХД можно автоматически выявить наиболее уязвимые (ПДн, коммерческую тайну, лог-файлы и пр.), разметить их по категориям и гибко настроить контроль за их жизненным циклом. У операторов СХД появится полная картина происходящего с файлами, а о наиболее важных инцидентах – появлении новых критичных данных, правках, удалении документов, изменениях прав доступа и пр. – FileAuditor уведомит автоматически в соответствии с заданными политиками безопасности.

«Системы хранения Huawei серии OceanStor очень популярны среди наших корпоративных заказчиков. Для того чтобы минимизировать постоянно растущие риски в области информационной безопасности совместно с нашим партнёром, компанией «Сёрчинформ» мы разработали комплексное решение, – комментирует Ван Цянь (Wang Qian), руководитель направления систем хранения данных, Huawei Enterprise в России. – Оно позволит нашим заказчикам повысить надежность и экономическую эффективность хранения, управления и обработки находящихся у них данных».

«Интеграция OceanStor и FileAuditor дает пользователю готовое решение, чтобы хранить данные в порядке и безопасности. Особенно важно, что защита распространяется не только на данные внутри СХД, но и когда с ними взаимодействуют сторонние приложения. Например, FileAuditor позволит запретить открывать документы из хранилища OceanStor в текстовых редакторах или пересылать их в почте или мессенджерах. Получается, инциденты безопасности можно предотвратить заблаговременно, риск потери данных минимизируется – это то, чего ждут заказчики, – говорит Сергей Ожегов, генеральный директор «Сёрчинформ». – Сегодняшний результат – итог большой совместной работы, и мы рассчитываем, что наше сотрудничество с Huawei будет развиваться: впереди много планов, как сделать FileAuditor еще удобнее для пользователей СХД OceanStor».

FileAuditor от «Сёрчинформ» – полнофункциональная российская система класса DCAP (data-centric audit and protection, аудит и защита с фокусом на данных). Она обеспечивает поиск, классификацию данных, контроль изменений в файловой системе, управление правами доступа и блокировку нежелательных действий с файлами (чтение, изменение, пересылку) через любое приложение. Программа доступна в качестве дополнительной опции при внедрении всех СХД семейства OceanStor. В связке продукты гарантируют технологическую независимость и устойчивость процессов в компаниях, находящихся в зоне санкционного риска – оба решения разработаны вендорами самостоятельно без заимствования западных аппаратных или программных компонентов.