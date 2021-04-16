Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской области

Первая сделка в регионе по продаже флагманского продукта дочерней компании Сбера Cognitive Pilot при содействии Волгоградского отделения Сбербанка была заключена с агропромышленной компанией ООО «Фермалэнд». Сельскохозяйственные товаропроизводители Волгоградской области начнут использование отечественной технологии роботизированной уборки урожая на базе искусственного интеллекта.

Внедрение технологии Cognitive Agro Pilot в систему управления комбайна позволит увеличить производительность, снизить расход ГСМ, сократить потери культуры при уборке, а также даст возможность механизатору сконцентрироваться непосредственно на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая.

Система Cognitive Agro Pilot способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. К тому же внедренная технология обеспечивает работу в любых погодных условиях и при любой освещенности.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка, отметил: «Возможность оценить преимущества новой технологичной системы Cognitive Agro Pilot доступна в том числе и аграриям нашего региона, и первая сделка при поддержке банка в регионе уже реализована. Уверен, что система на основе искусственного интеллекта докажет свое преимущество над традиционными подходами в агропромышленном секторе».

Александр Абалмасов, генеральный директор ООО «Фермалэнд», сказал: «Мы с большой заинтересованностью готовы внедрять новые прогрессивные идеи и разработки, которые могут быть использованы в производственных процессах нашего предприятия и помогут улучшить итоговый результат деятельности всего бизнеса. Уже этим летом уборочная кампания на полях пройдёт под девизом работы искусственного интеллекта на благо Волгоградского региона».