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VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

VMware, Inc. предоставляет заказчикам новые возможности мульти-облачных сред, а также позволяет создавать современные приложения для решения важнейших задач бизнеса на базе VMware Cloud — распределенной мульти-облачной платформы, способствующей ускорению модернизации приложений в центрах обработки данных, а также периферийных и облачных средах.

Эта платформа обладает особыми преимуществами для разработчиков и других ИТ-специалистов, вынужденных зачастую идти на компромиссы в своей работе. С VMware Cloud разработчики программного обеспечения могут работать продуктивнее за счет возможности создавать и размещать свои приложения в любом облаке. Также, платформа позволяет департаментам ИТ модернизировать инфраструктуру и эксплуатационные процессы, обеспечив лучшую экономику и снизив риски. Вместе с запуском VMware Cloud, VMware анонсирует новые предложения, которые обеспечат заказчикам более интегрированный опыт.

VMware Cloud Universal: в рамках этой гибкой подписки упрощается приобретение и использование сервисов VMware для мульти-облачной инфраструктуры и сервисов управления.

VMware Cloud Console — унифицированная среда для мониторинга инфраструктуры VMware Cloud и управления ею независимо от ее расположения.

VMware App Navigator — решения для оценки и приоритезации инициатив по трансформации приложений в рамках всего портфеля приложений предприятия.

«Задача любого CIO — воспользоваться преимуществами новых технологий без создания дополнительных сложностей и рисков. VMware Cloud — на сегодняшний день единственное облачное решение, которое заказчики могут использовать в центрах обработки данных и любых облачных средах. Оно ускоряет модернизацию информационных систем за счет простоты, скорости и безопасности. Приобретя подписку VMware Cloud Universal, предприятия получают возможность развертывать приложения в любой среде, а затем перемещать их по мере изменения требований бизнеса или приложений», — отметил Рагу Рагурам, операционный директор по продуктам и облачным услугам VMware.

Инициативы по модернизации приложений способствуют повышению экономических показателей и качества обслуживания клиентов, а также созданию инновационных цифровых сервисов и внедрению модели удаленной работы сотрудников. Организации, принявшие участие в опросе VMware, заявляют, что 90% инициатив, связанных с приложениями, сводятся к модернизации. При этом 80 % компаний-респондентов развертывают приложения по распределенной модели в центрах обработки данных, в облачных и периферийных средах.

Платформа VMware Cloud предназначена как для локальных, так и для облачных сред, позволяя реализовать единую модель безопасности и эксплуатации. Она поддерживает традиционные и современные приложения, обеспечивает подключение ко всем нативным облачным сервисам и соответствует требованиям разработчиков и ИТ-операторов. Ценность VMware Cloud для компаний — простота использования мульти-облачных сред в рамках одной облачной платформы и возможность переноса данных, позволяющая решить проблему с разрозненностью облачных окружений. Пользователям VMware Cloud доступны и другие преимущества: повышение продуктивности разработки на 80% с помощью сервиса Tanzu Application Service, снижение эксплуатационных расходов на 59% и ускорение миграции в облако на 46%.

VMware Cloud позволяет компаниям развертывать приложения на платформе VMware Cloud Foundation, работающей в Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Cloud и Oracle Cloud, в облаке VMware Cloud на Dell EMC и в облаках сотен партнеров VMware Cloud Verified.

В рамках новой подписки VMware Cloud Universal компании получают лучшую гибкость и новые возможности при внедрении облачных технологий и использовании унифицированной модели работы в мульти-облачной среде. VMware Cloud Universal идеально подходит для корпоративных клиентов, которые располагают гибридной облачной архитектурой; предъявляют особые требования к миграции в облако; планируют использовать OPEX-модель для локальной инфраструктуры. В рамках VMware Cloud Universal компании получают льготные условия на сервисы мульти-облачной инфраструктуры для развертывания VMware Cloud Foundation в собственных ЦОД, в VMware Cloud на AWS или VMware Cloud на Dell EMC. Преимущества VMware Cloud Universal.

Широкие возможности выбора и исключительная гибкость: компании вкладывают средства один раз и получают возможность развернуть любой необходимый сервис в любое время в течение срока действия контракта. Cloud Acceleration Benefits (CAB): обеспечивает гибкость для компаний, переходящих на мульти-облака, благодаря переиспользованию уже вложенных в бессрочные лицензии VMware средств. Поддержка Kubernetes: VMware Tanzu Standard упрощает развертывание и использование платформы Kubernetes.

Использование и администрирование мульти-облачных сред: решение VMware vRealize Cloud Universal позволяет управлять мульти-облачными средами, получая доступ к элементам управления по модели SaaS. VMware Success 360: услуга, которая включает в себя инструменты для поэтапного планирования внедрения, дополнительные рекомендации, семинары по проектированию и индивидуальную поддержку, нацеленные на непрерывное содействие в достижении клиентом целей трансформации.

Решение VMware Cloud Console дополняет новую подписку и обеспечивает полную прозрачность и контроль всей инфраструктуры VMware Cloud в локальных, облачных и периферийных средах. Cloud Console — это интегрированный портал, предоставляющий функции распределения, контроля и оптимизации всех ресурсов VMware Cloud. Здесь компании могут развертывать необходимые предложения VMware Cloud Universal и обращаться в службу поддержки VMware.

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