Спецпроекты

Exasol и Glowbyte объявили о партнерстве

Интеграция Бизнес-приложения

Exasol, разработчик программного обеспечения для управления аналитическими базами данных, объявила о новом стратегическом партнерстве с Glowbyte, экспертом в области бизнес-аналитики (BI), обработки данных и аналитических решений. В рамках этого партнерства клиенты по всему смогут повысить производительность своих BI-решений за счет применения data-driven подхода. Клиентоориентированное взаимодействие Glowbyte и Exasol уделяет в первую очередь удобству использования системы и новым возможностям для специалистов. Glowbyte, признанный лидер сферы бизнес-аналитики и больших данных, помогает клиентам создавать индивидуальные решения, которые лучше соответствуют потребностям их бизнеса. Работая с Exasol, клиенты выбирают среду, которая подходят для них больше всего.

«Мы очень рады нашему сотрудничеству с Exasol. Профессионализм команды, которая оказывает нам поддержку на всех уровнях, и лучшая в своем классе аналитическая база данных Exasol, которая уже много лет является лидером на рынке, приведут нас к отличным бизнес-результатам», — отметил Артем Белясов, руководитель направления BI в Glowbyte.

Юстинас Валескис, руководитель направления развития партнерской сети Exasol в России и СНГ, отметил: «Многосторонний опыт Glowbyte поможет нам ускорить получение аналитических данных для самых перспективных организаций не только в России, но и в мире. Мы рады сотрудничеству с Glowbyte во всех сферах: от развития BI-решений до модернизации хранилищ данных и внедрения Data Science. Это партнерство является еще одним прекрасным примером привлекательности нашей программы и растущей важности построения интеллектуальной партнерской экосистемы, ориентированной на реальную ценность для бизнеса наших клиентов».

Обширный опыт Glowbyte в поддержке бизнеса по проектам, связанным с автоматизацией цифрового маркетинга, аналитикой больших данных, а также острыми потребностями в BI-технологиях, в сочетании с репутацией Exasol как самой быстрой аналитической базой данных на рынке, поддержит корпоративный бизнес в России, СНГ и Европе, на этапе масштабных инициатив цифровой трансформации, в первую очередь в отраслях розничной торговли, финансовых услуг и телекоммуникаций.

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