Спецпроекты

«Деметра-Холдинг» внедрил цифровую платформу для развития сети собственных элеваторов

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Деметра-Холдинг» и ГК «Корус консалтинг» завершили проект по созданию цифрового двойника элеваторного комплекса. «Деметра-Холдинг» планомерно проводит цифровую трансформацию бизнеса, повышая прозрачность логистики и создавая современные сервисы, в том числе и в вопросе развития сети собственных элеваторов. Технологическим экспертом и партнером в реализации проекта по моделированию цепочек поставок зерна стала ГК «Корус консалтинг».

В ходе реализации проекта был «оцифрован» рынок элеваторных мощностей страны и сформирована модель для определения оптимальных локаций строительства новых элеваторов. Это цифровое решение уникально не только для агропромышленной отрасли России, но и для мировой практики применения современных инструментов категории Supply Chain Design.

«Проект является одним из шагов повышения эффективности агропромышленного сектора на основе современных цифровых технологий. Современные элеваторы позволят не только создавать дополнительные мощности по хранению, но и увеличивать долю маршрутных железнодорожных отправок. Нам это поможет более тщательно планировать торговое и логистическое партнерство в тех регионах России, где закупки сырья представляют наибольший интерес», – отмечает генеральный директор «Деметра-Холдинг» Виталий Сергейчук.

«Цифровые двойники – эффективный инструмент принятия решений для крупных компаний, где цепочки поставок играют большую роль. Технология помогает разрабатывать методики распределения потоков сырья, анализировать сценарии развития событий в случае изменений прогнозов производства и потребления, а также оценивать потенциальную оборачиваемость объектов инфраструктуры в новых локациях – в том числе на горизонте нескольких лет», – говорит Дмитрий Красилов, руководитель направления Supply Chain Design ГК «Корус консалтинг».



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