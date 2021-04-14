Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем

Разработка компании «Салют орто», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), вернет людям с ограниченными возможностями естественную походку, позволит подниматься по ступеням и даже ездить на велосипеде. Презентация проекта прошла в Улан-Удэ в рамках экспедиции «Инновационная Россия».

Коленный модуль Steplife устанавливается в протез и используется при ампутации ноги выше колена. При этом у человека не просто появляется возможность ходить без посторонней помощи или костылей – походка вновь становится естественной. Протез позволяет подниматься по ступеням, ходить назад и даже ездить на велосипеде. За плавность работы механизма отвечает микропроцессор, который работает со скоростью 32 млн операций в секунду и обрабатывает сигналы с датчиков, установленных в протезе, тысячу раз в секунду. Контролировать настройки помогает специальное мобильное приложение.

Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», сказала: «C 2019 года, когда компания “Салют Орто” стала резидентом “Сколково”, команда проекта успела пройти путь от идеи до готового опытного образца. Необходимые исследования специалистам помогают проводить собственные центры протезирования и реабилитации в Улан-Удэ, Иркутске и Москве. Надеемся, что коленные модули Steplife будут доступны для большинства тех, кто нуждается в данных протезах, а саму компанию ждет успех не только на российском, но и на международных рынках».





Для пациента протез будет бесплатным – расходы по его установке возьмет на себя государство в рамках Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Поскольку отечественная разработка на 30-40% дешевле западных аналогов, получить современный протез в рамках выделенного на эти цели бюджетного финансирования сможет большее число людей.

Иван Худяков, генеральный директор группы компаний «Салют орто», отметил: «Основная цель проекта Steplife - предоставить людям с инвалидностью самые современные, удобные и функциональные протезы ног, которые позволят им продуктивно работать и вести активный образ жизни. До настоящего момента подобные протезы в России не производились, все модули импортировались из-за рубежа и были доступны лишь единицам. Steplife по характеристикам не уступает западным образцам, при этом значительно дешевле, а значит вернуться к привычному образу жизни смогут значительно больше россиян».

Уже в сентябре бионические коленные модули Steplife установят первым пациентам. Оставить заявку можно на сайте проекта. В дальнейшем «Салют Орто» намерена производить и устанавливать в России не менее сотни протезов в год. А на 2022-2023 годы намечен выход на зарубежные рынки.