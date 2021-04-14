Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС»

Специалисты «Актив» и «Ред софт» провели очередную серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с последней версией операционной системы «Ред ОС» 7.3. По итогам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений.

В частности, были протестированы «Рутокен S» (USB, micro); «Рутокен Lite» (USB, micro); «Рутокен ЭЦП 2.0/ЭЦП 2.0 2100»; «Рутокен ЭЦП PKI»; «Рутокен 2151»; «Рутокен ЭЦП 2.0 2100»; «Рутокен ЭЦП 2.0 3000»; смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC», «Рутокен 2151», «Рутокен ЭЦП 2.0 2100».

Продукты «Рутокен» рекомендованы в качестве ключевых носителей в среде «Ред ОС». Токены и смарт-карты могут использоваться как защищенные аппаратные носители ключевой информации, в том числе для аутентификации в операционной системе и для создания электронной подписи. «Ред софт» и «Актив» рекомендуют свои продукты для совместного применения в коммерческом и государственном сегментах.

«Рутокен» — полностью отечественная линейка программно-аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Карточная операционная система «Рутокен», драйверы «Рутокен» для Windows, «Рутокен плагин», «Рутокен KeyBox» входят в Единый реестр отечественного ПО. Продукты и решения «Рутокен» имеют все необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК России.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Нам как ведущему производителю средств аутентификации и электронной подписи комфортно работать и вести проекты, требующие высокого уровня защиты данных, с «Ред софт», одним из лидеров рынка операционных систем. Использование продуктов «Рутокен» в среде «Ред ОС» позволит клиентам обеспечить высокий уровень информационной безопасности своих процессов. Мы рады предоставить заказчикам еще один на 100% российский программно-аппаратный стек», – отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», «Актив».

«Мы уделяем много внимания обеспечению совместимости «Ред ОС» с ведущими решениями в области защиты информации. Мы видим, что двухфакторная аутентификация становится все более востребованной нашими пользователями. Рад, что с внедрением данной технологии нам помогает наш надежный партнер – компания «Актив». Заказчики получат более широкий выбор доверенных программно-аппаратных решений на базе «Ред ОС» и «Рутокен», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».