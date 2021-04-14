Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы

Пандемия заставила компании во всем мире адаптироваться к изменившимся условиям и применять новые инструменты в коммуникации, в 2021 году многие продолжают оптимизировать бизнес-процессы. В Группе компаний «Просвещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами.

«Просвещение» — советское, а позже российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы, которое имеет представительства более чем в 10 городах России и регулярно проводит мероприятия с участием директоров школ и педагогов. В период пандемии возможности личных контактов были сильно ограничены. В группе компаний подчеркивают: чтобы наладить взаимодействие между сетью филиалов в регионах, а также для проведения онлайн-мероприятий, в том числе вебинаров, потребовалось модернизировать систему ВКС.

«Цифровая трансформация ставит новые требования к ИТ-инфраструктуре в системе образования. При этом пандемия лишь усилила нашу потребность в эффективной технологической базе. Если организация имеет распределенную структуру, а специалисты общаются дистанционно, потребность в надежных инструментах для совместной деятельности в онлайн-пространстве возрастает многократно», – рассказал Сергей Сергеев, вице-президент по информационным технологиям ГК «Просвещение».

Так, для взаимодействия внутри компании потребовался корпоративный мессенджер с возможностью обмена файлами и демонстрации контента. Приложения Webex Meetings и Webex Teams помогли оптимизировать ежедневные рабочие процессы: сотрудники смогли легко и быстро обмениваться сообщениями, звонить и проводить совещания, кроме того – реализовывать командные проекты.

«Сервис Cisco Webex стал для нас универсальным средством для достижения целей, помог ускорить процесс принятия решений и повысить продуктивность команды в дистанционном режиме. Мы не только сохранили прежний темп работы в условиях пандемии, но и расширили будущие возможности сотрудников в эпоху «новой нормальности». На данный момент системой уже пользуется значительная часть наших сотрудников и их контрагентов, и эта цифра будет увеличиваться», – добавил Сергей Сергеев.

«Мы гордимся тем, что такая социально значимая и уважаемая компания, как «Просвещение», выбрала платформу Cisco Webex для повышения эффективности взаимодействия своих сотрудников. Этот проект в очередной раз подтверждает, что решения Cisco являются надежным фундаментом для ускорения процессов цифровой трансформации в самых разных областях экономики», – прокомментировала Екатерина Савченко, менеджер по работе c ключевыми клиентами в регионе Москва.

Cisco Webex – это высокозащищенная облачная платформа, помогающая сотрудникам наладить эффективное удаленное взаимодействие. Она позволяет проводить видеоконференции с HD-видео, аудио и общим доступом к экрану, а также пользоваться функционалом корпоративного мессенджера с безопасным обменом файлами.