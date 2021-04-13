Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов

Nvidia представила CPU Grace для ИИ и высокопроизводительных вычислений. Ставший результатом 10 000 лет инженерной работы, CPU Nvidia Grace разработан для самых сложных вычислений, включая обработку естественного языка, рекомендательные системы и других построение суперкомпьютерных центров для ИИ. Все эти задачи связаны с анализом огромных массивов данных, требующих сверхбыстрых вычислений и большого объема памяти.

CPU Grace сочетает энергоэффективные ядра Arm с инновационной подсистемой памяти с низким энергопотреблением, чтобы обеспечить высокую производительность в энергоэффективном дизайне.

Первые пользователи Grace уже раздвигают границы науки и искусственного интеллекта: Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр (CSCS) и Лос-Аламосская национальная лаборатория планируют ввести в эксплуатацию суперкомпьютеры Grace, построенные Hewlett Packard Enterprise, в 2023 году.

Nvidia также объявляет о доступности интерактивного диалогового фреймворка искусственного интеллекта Jarvis. Предварительно обученные модели глубокого обучения и программные инструменты позволяют разработчикам адаптировать Jarvis для всех отраслей; легкое развертывание из любого облака на edge-устройства.

Фреймворк Nvidia Jarvis предоставляет разработчикам современные предварительно обученные модели глубокого обучения и программные инструменты для создания интерактивных диалоговых служб ИИ, которые легко адаптировать для любой отрасли и области.

Благодаря тому, что каждый день генерируется море контента - миллиарды часов телефонных звонков, веб-встреч и потокового видеоконтента, модели Nvidia Jarvis предлагают автоматическое распознавание речи высокой точности, а также понимание языка, переводы в реальном времени на разные языки и новые возможности преобразования текста в речь для создания разговорных агентов искусственного интеллекта.

Благодаря GPU-ускорению на выполнение речевого конвейера - прослушивание, понимание и создание ответа - уходит менее 100 миллисекунд; это быстрее, чем вы успеете моргнуть. Его можно развернуть в облаке, в центре обработки данных или на edge-устройствах и мгновенно масштабировать на миллионы пользователей.

Новые функции появятся во втором квартале в рамках программы открытого бета-тестирования Nvidia Jarvis.

Nvidia запускает Morpheus, чтобы внедрить автоматизацию на основе ИИ в индустрию кибербезопасности. Новый фреймворк на базе графических процессоров Nvidia и DPU BlueField позволяет провайдерам кибербезопасности разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта, которые могут мгновенно обнаруживать уязвимости.

Nvidia Morpheus - это облачный фреймворк кибербезопасности, использующий машинное обучение для выявления и предотвращения угроз и аномалий, которые ранее было невозможно идентифицировать, включая утечки незашифрованных конфиденциальных данных, фишинговые атаки и вредоносное ПО.

Morpheus в сочетании с DPU BlueField позволяет каждому вычислительному узлу в сети служить датчиком киберзащиты, что дает возможность организациям анализировать каждый пакет со скоростью линии без репликации данных. Традиционные инструменты безопасности на базе ИИ обычно отбирают около пяти процентов данных сетевого трафика, поэтому такие алгоритмы обнаружения угроз оперируют неполными данными.

Разработчики сетевых решений и систем кибербезопасности, партнеры по программному обеспечению, стартапы и производители компьютеров могут уже сейчас подавать заявки на ранний доступ к платформе Nvidia Morpheus.

Nvidia представляет новый DGX SuperPOD, первый облачный мультитенантный суперкомпьютер, открывающий компаниям мир ИИ. Клиенты по всему миру используют DGX SuperPOD для совершенствования диалогового ИИ, разработки лекарств, автономного транспорта и многого другого.

Усиление DGX SuperPOD модулями DPU BlueField-2 – процессорами обработки данных, которые разгружают, ускоряют и изолируют данные пользователей - обеспечивает клиентам безопасное подключение к их инфраструктуре искусственного интеллекта.

Nvidia Base Command позволяет многим пользователям и ИТ-командам совместно использовать и управлять своей инфраструктурой DGX SuperPOD с высокой надежностью. Base Command координирует обучение ИИ и операции в инфраструктуре DGX SuperPOD, чтобы обеспечить работу групп специалистов по данным и разработчиков, находящихся в разных уголках мира.

Мультитенантные облачные модули Nvidia DGX SuperPOD будут доступны во втором квартале через глобальных партнеров Nvidia, которые предоставят цены для квалифицированных клиентов по запросу.

Подписка на новую станцию DGX Station A100 делает искусственный интеллект доступнее. Nvidia предложила подписку на Nvidia DGX Station A100, единственное в мире решение для рабочих групп в офисном форм-факторе, поддерживающее технологию Nvidia Multi-Instance GPU.

Новая программа подписки упрощает компаниям на всех этапах развития внедрение ИИ вне ЦОД для команд, работающих в корпоративных офисах, исследовательских центрах, лабораториях и домашних офисах.

Благодаря четырем GPU Nvidia A100 80ГБ станция DGX Station A100 обеспечивает тройное ускорение по сравнению со своим предшественником в сложных задачах ИИ, таких как обработка естественного языка. До 28 специалистов могут использовать DGX Station A100 одновременно, что позволяет предприятиям ускорить внедрение искусственного интеллекта и сэкономить до 700 000 долларов по сравнению с ЦОД-серверами.

Подписка на Nvidia DGX Station A100 доступна по цене от 9000 долларов в месяц.

Nvidia представила новый класс сертифицированных Nvidia систем (Nvidia-Certified Systems), сделав ИИ доступным для организаций, которые запускают свои приложения в стандартной инфраструктуре корпоративных центров обработки данных. В их число входят крупные корпоративные серверы от ведущих производителей, который были анонсированы в январе и теперь сертифицированы для работы с программным пакетом Nvidia AI Enterprise. Он сертифицирован исключительно для VMware vSphere 7, самой популярной в мире платформы виртуализации вычислений.

Экосистему сертифицированных серверов Nvidia расширяет новая волна систем с GPU Nvidia A30 для массового ИИ и анализа данных и с GPU Nvidia A10 для графики с поддержкой ИИ, виртуальных рабочих станций и смешанных вычислительных и графических задач.

В настоящее время производители компьютеров представили более 20 сертифицированных Nvidia систем. Такие решения с GPU Nvidia A30 и Nvidia A10 появятся у производителей в конце этого года.

Nvidia Omniverse Enterprise позволяет командам 3D разработчиков - часто большим и географически рассредоточенным - работать вместе над сложными проектами. Вместо личных встреч и обмена массивными файлами дизайнеры, художники и рецензенты могут работать одновременно в виртуальном мире из любого места и на любом устройстве.

BMW Group - первый автопроизводитель, использующий Nvidia Omniverse для создания полноценного цифрового двойника целого завода. Тысячи инженеров, менеджеров предприятий и экспертов по экономичному производству в глобальной производственной сети могут вместе работать в единой виртуальной среде и совместно проектировать, планировать, моделировать и оптимизировать сложные производственные системы до начала строительства завода или интеграции нового продукта.

WPP - крупнейшая в мире организация, предоставляющая маркетинговые услуги - использует платформу Nvidia Omniverse для изменения способов создания рекламного контента путем замены традиционных методов съемки на натуре на полностью виртуальное производство. Когда были введены ограничения на COVID-19, WPP столкнулась с ограничениями в съемке рекламы для клиентов на местности. Тогда они применили платформу Nvidia Omniverse для совместного проектирования, создания и моделирования фотореалистичного виртуального леса.

Программное обеспечение Nvidia Omniverse Enterprise доступно по подписке и включает услуги поддержки Nvidia Enterprise. Партнерская сеть Nvidia, включающая ведущих производителей компьютеров ASUS, BOXX Technologies, Cisco, Dell Technologies, HP, Lenovo и Supermicro, поддерживает Nvidia Omniverse Enterprise.

Квантовые компьютеры, все еще находящиеся на начальном этапе развития, привели к созданию новых методов моделирования, которые уже запущены на классических компьютерах и ускорены с помощью SDK Nvidia cuQuantum.

В мире искусственного интеллекта и машинного обучения особое внимание уделяется ускорителям, таким как графические процессоры, выполняющим многие типы операций, которые квантовые компьютеры вычисляли бы с помощью кубитов. Т.е. в классических компьютерах уже сегодня находят способы проводить квантовое моделирование с помощью GPU. Так, Nvidia провела передовое квантовое моделирование на своем собственном суперкомпьютере для ИИ Selene.

Исследователи из суперкомпьютерного центра Jülich разработали новый способ моделирования, используя метод вектора состояния. Более новый подход, тензорное сетевое моделирование, использует меньше памяти и больше вычислений, чтобы обеспечить результаты с немного пониженной точностью.

Используя метод вектора состояний, Nvidia и Caltech ускорили современный симулятор квантовых схем с помощью SDK cuQuantum на базе GPU Nvidia A100 Tensor Core. Они сгенерировали образец из полной симуляции схемы Google Sycamore за 9,3 минуты на Selene, тогда как полтора года назад на выполнение этой задачи ушло бы несколько дней на миллионах ядер CPU.

Nvidia планирует выпустить BlueField-3 для работы с инфраструктурой ЦОД. Первый DPU 400Gbp/s с обработкой данных со скоростью линии для программно определяемых сетевых решений, решений хранения данных и кибербезопасности.

BlueField-3 - первый DPU, созданный для искусственного интеллекта и ускоренных вычислений - позволяет любой компании разворачивать приложения в любом масштабе с лучшей в отрасли производительностью и безопасностью уровня ЦОД. Он оптимизирован для мультитенантных облачных сред и обеспечивает программно определяемые услуги с аппаратным ускорением для сетевых решений, хранения, безопасности и управления на уровне центра обработки данных.

Один DPU BlueField-3 обеспечивает услуги, эквивалентные 300 ядрам CPU, освобождая ценные ресурсы CPU для выполнения критически важных бизнес-задач. Первые образцы BlueField-3 появятся в первом квартале 2022 года.

Nvidia и партнеры работают над платформой Arm для облачных, высокопроизводительных, edge-вычислений и ПК. GPU Nvidia + инстансы Amazon EC2 на базе AWS Graviton2, комплект разработчика HPC с CPU Ampere Computing и двумя GPU, другие инициативы помогают расширить возможности для решений на базе Arm.

Среди инициатив - объединение инстансов Amazon EC2 на базе AWS Graviton2 с GPU Nvidia; поддержка разработки научных приложений и приложений ИИ с помощью нового комплекта разработчика HPC; улучшение функций видеоаналитики и безопасности в edge-системах; и создание нового класса ПК на базе Arm с графическими процессорами Nvidia RTX.

Эти инициативы последовали за решением Nvidia два года назад начать оптимизацию своего стека программного обеспечения по ИИ и HPC для CPU Arm и за прошлогодним анонсом о планах по приобретению Arm. Эти шаги отражают растущий интерес к решениям на базе Arm за пределами рынка мобильных устройств.

Nvidia представила комплект разработчика Nvidia Arm HPC для поддержки научных вычислений в условиях растущей потребности в энергоэффективных суперкомпьютерах и центрах обработки данных. Он включает CPU Ampere Altra с 80 ядрами Arm Neoverse на частоте до 3,3 ГГц; два GPU Nvidia A100 с производительностью в глубоком обучении FP16 в 312 терафлопс у каждого, а также два DPU Nvidia BlueField-2, которые ускоряют операции в сети, хранении и безопасности. Разработчики могут подать заявку на ранний доступ. Комплект разработчика будет доступен в третьем квартале 2021 года.

Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр, Hewlett Packard Enterprise и Nvidia анонсируют самый мощный в мире суперкомпьютер с поддержкой искусственного интеллекта.

Система Alps для передовых исследований в области климата, физики и естественных наук с 7-кратным расширением возможностей искусственного интеллекта по сравнению с текущей ведущей в мире системой ИИ на MLPerf.

Инфраструктура системы Alps, запланированная к выходу в 2023 году, заменит существующий суперкомпьютер Piz Daint в CSCS и будет служить универсальной системой, открытой для широкого сообщества исследователей в Швейцарии и во всем мире.

Это позволит проводить передовые исследования в широком спектре областей, включая гидрометеорологию, материаловедение, астрофизику, вычислительную гидродинамику, естественные науки, молекулярную динамику, квантовую химию и физику элементарных частиц, а также экономику и социальные науки.