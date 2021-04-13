Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку»

Lenovo Data Center Group (Lenovo DCG), подразделение компании Lenovo объявляет о расширении возможностей платформ для гиперконвергентной инфраструктуры и сервисов, благодаря чему заказчики смогут уделять меньше внимания ИТ-инфраструктуре. Это поможет им сосредоточиться на своем бизнесе.

Сегодня для ИТ-директоров остро стоит проблема эффективного использования данных в рамках концепции Edge-to-Cloud – от периферии к облаку. Организации сталкиваются с более сложными задачами цифровой трансформации, решение которых требует надежных партнеров для формирования общей стратегической картины: подготовки дорожных карт, разработки и развертывания проектов соответствующих масштабов.

Чтобы помочь заказчикам обрабатывать данные ближе к их источнику, в периферийном решении Lenovo ThinkAgile HX существенно усилены средства обеспечения безопасности. Это позволяет заказчикам развертывать решение в удаленных местах за пределами основного центра обработки данных разными способами — от подвешивания на стенах заводских помещений до размещения на полках в розничных магазинах и монтажа стандартного стоечного решения в удаленных офисах/филиалах. При этом данные остаются защищенными. Благодаря компактному размеру: высоте 1U, половинной ширине и небольшой глубине периферийный сервер можно установить практически где угодно. Дизайн решения открывает новые возможности для выполнения вычислений непосредственно там, где генерируются данные.

Решение предлагает более широкий спектр процессоров с различным количеством ядер (8C, 12C, 16C), поддержку графического процессора для ресурсоемких рабочих нагрузок на периферии. Надежный периферийный сервер может работать при температурах от 0 до 55 °C, а также выдерживает сильную запыленность и вибрации. Решения для обеспечения безопасности Lenovo ThinkShield также позволяют обнаруживать вторжения и защищают от несанкционированного доступа, что гарантирует физическую безопасность.

«Благодаря совместным инновациям с Nutanix клиенты могут запускать приложения и рабочие нагрузки на единой платформе с более высокой доступностью, производительностью и простотой, расширяя свою базу знаний за пределами основного центра обработки данных и внедряя периферийные вычисления», — комментирует Камран Амини (Kamran Amini), вице-президент и генеральный директор направления инфраструктуры серверов, систем хранения данных и программного обеспечения в Lenovo Data Center Group.

Многолетнее сотрудничество Lenovo и VМware дает возможность предоставлять заказчикам современные решения для создания цифровой основы и ускорения перехода в облако — с помощью единой простой в управлении гиперконвергентной платформы.

Для клиентов, которые работают с чрезвычайно большими массивами данных, Lenovo представляет первую и единственную на рынке 8-сокетную гиперконвергентную платформу высотой 4U — ThinkAgile VX, которая сертифицирована для SAP HANA и построена на базе программного обеспечения VMware vSAN. Решение позволяет клиентам управлять большими базами данных SAP HANA параллельно с другими рабочими нагрузками на полностью виртуализированной платформе.

Усовершенствованная 8-сокетная ThinkAgile VX7820 с увеличенным в два раза количеством процессоров и NVMe дисками ускоряет загрузку до 5 раз, что дает возможность увеличения размера и количества виртуальных машин, на которых выполняются рабочие нагрузки SAP. Обновление позволяет развертывать более крупные виртуальные базы данных SAP HANA, что способствует более быстрому генерированию аналитических данных и принятию решений.

Lenovo уделяет особое внимание оптимизации управления всеми решениями ThinkAgile VX для гиперконвергентной инфраструктуры. Новые преимущества для заказчиков включают в себя ускоренное развертывание нового кластера VX — на 75 % быстрее — менее чем за 4 часа вместо 16. Это достигается с помощью специализированного установщика. Кроме того, в решение теперь входит инструмент для мониторинга и оперативной аналитики на базе VMware vRealize Operations для упреждающего анализа состояния кластера с удобной системой оповещений для более легкого сопоставления виртуального и физического оборудования с визуализацией в VMware vCenter. Управление жизненным циклом существенно упрощенно благодаря интеграции с vSphere Lifecycle Manager (vLCM), выполнять обновления программного обеспечения VMware и микропрограммного обеспечения Lenovo ThinkAgile VX возможно с помощью одного инструмента.

Серия Lenovo ThinkAgile MX для программного обеспечения Azure Stack HCI теперь доступна в магазине Lenovo Cloud Marketplace, что упрощает приобретение. Lenovo и Microsoft предлагают бесшовную гибридную облачную среду с интегрированными системами Azure Stack HCI.

Цифровая трансформация часто требует обновленного оборудования, и в мире ежегодно появляется более 50 миллионов тонн электронных отходов, совокупный вес которых превышает вес всех когда-либо произведенных коммерческих авиалайнеров. Последний этап жизненного цикла ИТ — утилизация активов — может легко стать дорогостоящей и ресурсоемкой проблемой для ИТ-директоров. Пакет услуг Lenovo Asset Recovery Services (ARS) предлагает единое решение для более безопасной и документально оформленной утилизации ИТ-активов и данных. Специалисты Lenovo помогут разработать корпоративную стратегию утилизации технологического оборудования, включая серверы.

ARS упрощает переработку электронных отходов и возвращает клиентам деньги, которые они могут использовать для приобретения новых, более эффективных технологий. Впервые команды различных подразделений Lenovo будут вместе обеспечивать обслуживание по принципу единого окна при покупке всего, что есть в портфеле компании: от ноутбуков до центров обработки данных.

Новый набор консультационных услуг и внедрение решений в рамках концепции «от периферии к облаку» Edge-to-Cloud, помогает заказчикам понять, на каком этапе цифровой трансформации они находятся, и какое решение соответствует их запросу.

Работа с новыми решениями начинается с семинаров под руководством главного консультанта, на которых проводятся интерактивные занятия. Это помогает командам специалистов в области приложений и платформ лучше ориентироваться в доступных предложениях и выбирать подходящие варианты для своих потребностей. Семинары всегда разрабатываются с учетом индивидуальных потребностей заказчика, проводятся в интерактивном формате и подразумевают взаимное сотрудничество. Новые семинары включают такие темы, как миграция на SQL Server 2019 и миграция на Microsoft Azure.

Новые консультационные и проектные услуги включают следующие направления: проектирование и развертывание VMware Cloud Foundation (VMware Cloud Foundation Design and Deployment), оценка гибридного облака (Hybrid Cloud Assessment), услуга по проектированию миграции в гибридное облако Azure (Hybrid Cloud Azure Migration Design Service) и услуги по внедрению гибридного облака (Hybrid Cloud Implementation Services).