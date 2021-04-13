Спецпроекты

Исследование: 75% россиян хотят установить систему «умный дом» в собственных квартирах

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Российский рынок, повторяя тенденции американского и азиатского рынков, показывает тенденцию к стремительному увеличению продаж в категории продуктов «Умный дом» из года в год, особенно ускорившись на удивление многим в 2020 году. Ежегодно все большее количество застройщиков объявляют о запуске проектов с уже предустановленной «умной» начинкой. Специалисты компании Delta, ведущего поставщика комплексных услуг по защите недвижимости, имущества и транспортных средств, провели опрос среди респондентов в 6 федеральных округах РФ в возрасте от 20 до 65 лет с целью выяснить, а готовы ли сами россияне к массовому появлению в их жизни «умных» продуктов и какие из них могут оказаться наиболее востребованными.

57% россиян признались, что с радостью самостоятельно установили бы «умный дом» в собственную квартиру, если продукт был бы более доступным с точки зрения цены, для 18% наших соотечественников стоимость не является преградой, а 14% и вовсе уже являются обладателями тех или иных «умных» продуктов. Для 6% такие технологии являются скорее ненужным излишеством, 5% считают их и вовсе небезопасными с точки зрения утечки персональных данных.

Интересно, что ровно половина респондентов, 50%, готовы поддержать инициативу повсеместного внедрения застройщиками продуктов из категории «умный дом» на этапе застройки и/или продажи квартир и отдали бы предпочтение именно такому проекту при выборе жилья для покупки. 27% такую инициативу не поддерживают, хоть и уверены, что это всего лишь вопрос времени, и уже в скором будущем «умная» начинка станет необходимой данностью. 19% не готовы к такому сценарию, так как убеждены, что подобные внедрения могут существенно увеличить стоимость и без того дорогого жилья. Для 4% это просто баловство, которое ни на что в значительной степени не влияет.

Со стороны DELTA участникам опроса также было предложено выбрать наиболее актуальные, по их мнению, продукты, которые могут быть предустановлены, то есть входить в стандартный пакет «от застройщика». Так, 9 из 10 респондентов предпочли аварийные датчики (протечки, задымления и прочие), второй по популярности ответ – охранный комплекс (без учета видеонаблюдения и управления доступом), его выбрали 84% опрошенных. Третье место занимает видеонаблюдение, 71% проголосовали за него. Еще 67% выбирали контроль потребления электроэнергии, отопления, воды и газа. Чуть меньше, 60%, - климат-контроль. Также респонденты отмечали и другие продукты (в порядке убывания количества голосов): управление светом, управление доступом, управление бытовой техникой и электроприборами, контроль качества воздуха.

«Результаты опроса подтверждают увеличивающийся спроса на «умные» продукты среди россиян, - отмечает Валерий Ушков, директор по маркетингу компании Delta Системы Безопасности. – Наши сограждане в своем поведении почти в точности повторяют модель роста спроса на умные датчики на западных рынках, когда на начальном этапе ключевыми драйверами в глобальной категории «умных домов» становятся системы безопасности и датчики, оповещающие или предотвращающие техногенные угрозы, а решения по обеспечению комфорта, удобства и повышающие экономичность эксплуатации жилья идут вторым эшелоном. Для нас, как для компании фокусирующейся на защите недвижимости, очевидно, что застройщикам, внедряющим в своих проектах подобные системы на этапе проектирования, стоит усиливать диалог с операторами, предоставляющими профессиональные услуги по обеспечению безопасности. На сегодняшний день девелоперы чаще сотрудничают с дистрибьюторами, разработчиками и интеграторами оборудования, которые могут установить «коробку», но не готовы предоставить качественный сервис по мониторингу или реагированию. Наши же многочисленные опросы аудитории подтверждают гипотезу, что люди в России не готовы к самомониторингу, широко распространённому в мире, и нуждаются в том, чтобы в купе с «умной» охранной системой в доме осуществлялся профессиональный мониторинг и реагирование».

Рассуждая о предустановленном охранном комплексе, россияне посчитали, что первое, что должно в него входить – это датчик открытия дверей (89% респондентов выбрали этот вариант), на ряду с этим 76% респондентов выбирали видеонаблюдение, 73% - датчик разбития стекла, 71% - тревожную кнопку. 48% опрошенных также проголосовали за вариант с датчиками с фото фиксацией, а 41% за видео идентификацию пользователей.

Главным минусом продуктов категории «умный дом», по мнению респондентов, является их высокая стоимость (40% голосов). 17% опрошенных опасаются за утечку персональных данных, 16% предполагают, что минусом может стать нестабильная работа и частые поломки, 14% сетуют на отсутствие единых стандартов, а 9% на отсутствие единого оператора подобных систем. А 4% считают такими продукты крайне сложными в эксплуатации.

Говоря об «умном доме», многие действительно представляют будущее и дают волю фантазии. Поэтому в своем опросе компания DELTA не стала ограничивать респондентов и дала им возможность в свободной форме описать их картинку «умного дома» будущего.

Так, 48% поделились, что перспектива подобных продуктов в создании действительно безопасного пространства, например, в случае несанкционированного проникновения в квартиру – блокировка преступника на месте, а самые кровожадные продолжили эту фантазию различными методами мгновенного наказания. 30% мечтают о полноценном голосовом управлении не только основными функциями системы, но, например, набором горячей воды в ванной. Еще 14% хотели бы, чтобы «умный дом» стал помощником по хозяйству. А 8% предпочитают всё вышеперечисленное и сразу.

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