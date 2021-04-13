DataLine представила платформу для совместной работы

DataLine представила платформу для совместной работы —безопасное облачное хранилище на базе NextCloud, дополненное инструментами для онлайн-взаимодействия: онлайн-редактор документов, таблиц и диаграмм; редактор медиафайлов; трекер задач и канбан-доски; контакты и календари с подключением к любому почтовому сервису; возможность проведения опросов и заполнения форм.

Сервис поможет заказчикам быстро организовать работу распределенной команды: составить список задач по проекту с приоритетами и сроками, настроить отслеживание их статуса на общей доске, создавать встречи с участниками, сформировать общее хранилище документов и работать над ними совместно. К платформе можно подключить внешних партнеров и предоставить им ограниченный доступ к файлам и задачам в соответствии с ролью в проекте.

Благодаря открытому API к платформе можно добавлять и другие модули: майнд-мэпы, подключение к принтерам, сканерам и другим устройствам, собственные сервисы для работы с файлами в специализированных форматах, например, медицинскими файлами DICOM.

В отличие от корпоративных подписок в публичных облачных сервисах, новый сервис гарантирует безопасность корпоративных данных: каждому заказчику предоставляется выделенное хранилище с антивирусом и защитой от шифровальщиков; содержимое документов и задач не индексируется поисковыми системами; доступ к документам и инструментам из браузера по защищенному протоколу HTTPS; для хранения персональных данных есть специальная редакция сервиса, соответствующая требованиям 152-ФЗ; права доступа ко всем объектам контролируются, вся история работы сохраняется.

Для каждого заказчика можно разработать индивидуальный план резервного копирования.