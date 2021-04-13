«Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех), и разработчик российских операционных систем «Базальт СПО» обеспечили совместимость платформы BarsUp.Net с защищенной операционной системой «Альт 8 СП». Корректная работа программных продуктов подтверждена двусторонним сертификатом. Созданный программный комплекс будет полезен организациям, участвующим в государственной программе построения технологически независимых цифровых платформ. Он позволяет организациям развернуть у себя сборочную среду на основе российских программных компонентов и создавать прикладные решения, совместимые с отечественной ОС «Альт 8 СП».

«Тестирование, проведенное совместными усилиями, подтвердило, что разработки компании способны функционировать на операционных системах нового поколения и поддерживать кроссплатформенность. Совместимость продуктов наших компаний открывает возможности для создания более продвинутых отечественных цифровых экосистем», – прокомментировал Тимур Гизатулин, руководитель отдела разработки BarsUp.Net компании «Барс груп».

Технологическая low-code платформа BarsUp.Net от «Барс груп» включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем. Продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. Платформа вошла в реестр отечественного ПО и регулярно получает обновления.

Защищенная операционная система «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций применяется для построения доверенной цифровой среды. Это первая в стране ОС для семи аппаратных платформ, которая сертифицирована ФСТЭК России. «Альт 8 СП» развивается на основе российского технологически независимого репозитория «Сизиф», одного из крупнейших в мире репозиториев свободного ПО. Среди поддерживаемых аппаратных платформ – почти все российские и наиболее популярные зарубежные. «Базальт СПО» – лидер по размеру экосистемы прикладных программ из Единого реестра, совместимых ОС «Альт». Эта экосистема насчитывает более 1000 продуктов, и каждый месяц прибавляются десятки новых. «Альт 8 СП» включена в реестр российского ПО. «Сегодня российские разработчики софта решают сложную и интересную задачу – обеспечивают технологическую независимость России в сфере ИТ, – отметил Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». – Одно из направлений этой работы – создание заказного программного обеспечения под нужды заказчиков. Нам с коллегами из «Барс груп» совместно удалось предоставить российским программистам современную, функциональную и комфортную рабочую среду для разработки российского ПО. Все программы, которые будут созданы на этой цифровой платформе, априори совместимы с операционными системами «Альт», что позволяет потребителям встраивать их в любую цифровую инфраструктуру».

Выпуск программного стека ОС «Альт 8 СП» – BarsUp.Net стала логичным продолжением сотрудничества «Базальт СПО» и «Барс груп» по обеспечению совместимости программных продуктов компаний. Многие организации страны уже используют интегрированные решения на основе ОС «Альт» и совместимых с ней медицинской информационной систем «БАРС.Здравоохранение - МИС» и комплексной системой «БАРС.Образование».