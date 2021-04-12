Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula

Zyxel Networks объявила о включении межсетевых экранов серии USG FLEX в список устройств, поддерживаемых централизованной системой управления сетью Zyxel Nebula. Использующие последнюю версию прошивки ZLD5.0, межсетевые экраны USG FLEX добавляют в Nebula надежную интеллектуальную сетевую безопасность, превращая ее в самое мощное облачное решение для сетей компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) и сервис-провайдеров.

Из-за массового перехода на удаленку, который начался после вступления в силу вызванных пандемией COVID-19 ограничений, компаниям нужно подсоединять к корпоративной сети своих сотрудников, работающих из дома, для обеспечения доступа к необходимым им ресурсам корпоративной сети. Это создает дополнительные риски утечек информации наряду с новыми проблемами усложнения управления, мониторинга и поддержки гибкого режима работы персонала. Выпущенное Zyxel обновление Единая Сеть Nebula объединяет вместе совместимые беспроводные точки доступа, коммутаторы и межсетевые экраны.

Решение позволит заказчикам оценить все преимущества централизованного мониторинга и управления сразу несколькими территориально-распределенными сетями и удаленным клиентами, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Использование внешних облачных сервисов, массовый переход на удаленку, подключение к корпоративной сети персональных мобильных устройств (BYOD) и устройств «Интернета вещей (IoT) порождают новые угрозы кибер-угрозы, существенно усложняют управление сетью и ее защиту. Являясь компонентом комплексного решения Nebula, межсетевые экраны Zyxel серии USG FLEX реализуют централизованный подход к сетевой безопасности с соблюдением принципа Zero-Trust Network Security.

Благодаря добавлению межсетевых экранов USG FLEX в список совместимых с Nebula устройств системные администраторы смогут применять политики безопасности на основе правил, выявлять и пресекать подозрительные действия и события с помощью антивируса, функционала обнаружения вторжений (Intrusion Detection Prevention - IDP) и фильтра подозрительных URL-адресов. Если межсетевой экран USG FLEX обнаружит угрозу на любом из подключенных к корпоративной сети клиентских устройств, он автоматически синхронизирует информацию об этой угрозе с Nebula Control Center и принудительно запустит политики безопасности на всех точках доступа в локальной сети.

Скомпрометированные клиенты будут заблокированы или отправлены в карантин на границе сети для изоляции обнаруженной угрозы и предотвращения дальнейшего ущерба.

Nebula улучшает продуктивность работы перешедших на удаленку сотрудников за счет предоставления им надежного и безопасного удаленного доступа к корпоративной сети. С помощью Nebula системный администратор может применять все политики безопасности корпоративной сети и для сотрудников, работающих из дома, отеля или кафе.

Применяя реализованный в Nebula функционал Remote AP, компании смогут предоставить своим сотрудникам, работающим вне офиса, надежный беспроводной доступ к корпоративной сети.

Remote AP позволяет быстро и заранее настроить конфигурацию точек доступа Nebula для организации защищенных туннелей между удаленными площадками и штаб-квартирой организации. Как только у заранее сконфигурированной и развернутой в удаленном офисе точки доступа появится доступ к Интернету, она сразу же получит нужные настройки и подключится к главному офису по защищенному соединению. Таким образом, сотрудники удаленного офиса смогут использовать корпоративную сеть точно также, как если бы они находились в центральном офисе.

Единая сеть Nebula дает системному администратору детальную картину состояния сети. С помощью консоли управления администратор конфигурирует сеть, ведет ее мониторинг и устраняет сбои. При этом администратор может находиться в любой точки мира и работать с любого устройства. Благодаря доступу ко всем управляемым с помощью Nebula сетям и устройствам администратор сети получает возможность с помощью web-браузера или мобильного приложения управлять с единой платформы как отдельными сетями, так и сетями, используемыми разными клиентами сервис-провайдера (multi-tenant). Такой консистентный и унифицированный пользовательский интерфейс значительно увеличивает эффективность работы администратора, многократно сокращает число выездов сервисных инженеров на площадку заказчика и сводит к минимуму перебои в работе сети.

«Введенные за прошедший год ограничения на бизнес-операции, в основном связанные с пандемией COVID-19, привели к быстрому переходу на удаленку. Как прогнозируют многие аналитики индустрии, эта тенденция сохранится и после окончания пандемии, - подчеркнул Гордон Янг (Gordon Yang), президент Zyxel Networks. - Необходимость в обеспечении доступа к корпоративной сети для сотрудников, работающих вне офиса, создала ряд новых проблем для компаний СМБ и сервис-провайдеров: теперь нужно поддерживать территориально-распределенные сети. Единая Сеть Nebula нивелирует сложность управления несколькими сетями и обеспечивает централизованную систему безопасности для построения полностью управляемой инфраструктуры в компаниях СМБ и у сервис-провайдеров. Раньше такое было доступно только крупным предприятия и корпорациям».

Микропрограмма ZLD5.0 будет распространяться как бесплатное обновление для всех моделей межсетевых экранов серии Zyxel USG FLEX. Его можно загрузить из облака через интерфейс управления устройством. Начиная с апреля 2021 года, для всего совместимого с Nebula оборудования будет использоваться новая модель лицензирования на базе устройств, которая позволяет координировать лицензирование функций управления сетью и функций информационной безопасности для консистентной и унифицированной работы пользователей.